Tadej Pogacar begrijpt tactiek Visma niet: "Ze focussen enkel op mij en onderschatten de anderen"

Tadej Pogacar was van alle klassementsmannen de meest aanvalslustige, maar steeds kreeg hij Jonas Vingegaard als een blok aan zijn been mee. "We hadden, samen met Remco, met ons drieën steviger op het podium kunnen staan, maar Visma wou dat niet."

"We zullen zien hoe dat de komende weken zal uitpakken. Het was nochtans mooi geweest als we ons hadden kunnen losrukken van de anderen."

"Ik denk dat Visma dat niet wou, want er was geen medewerking. Ze focussen enkel op mij en onderschatten misschien de anderen."

"Het was een goeie inspanning van Remco Evenepoel en mij. Jonas Vingegaard kwam er ook nog bij en we hadden daar het huidige podium kunnen verstevigen door een gat te slaan op alle anderen."

Zoals verwacht was de gravelrit spek naar de bek van Tadej Pogacar , maar de aanvallen van de gele trui werden steevast geneutraliseerd door Visma-Lease a Bike. Pogacar had daar aan de finish in Troyes weinig begrip voor.

Wellens: "Toen ik Remco en Tadej zag vertrekken, dacht ik dat de koers gereden was"

Voor Tim Wellens was het een belangrijke dag, want hij speelde vandaag een cruciale rol in dienst van Tadej Pogacar.

"Op voorhand had Tadej gezegd: "Dit wordt veel drama om niets. Er zal weinig gebeuren." Maar Visma trok toch door en we kregen koers tot het einde."

Wellens was in ieder geval op de afspraak. "Mijn benen waren zeer goed, maar vooral ook die van Tadej. Het was een goeie dag voor ons."

Nochtans: Pogacar leek de beste in koers, zonder daarvan te kunnen profiteren. "Misschien had hij inderdaad wat tijd kunnen pakken, al hadden we daar niet op gerekend."

"Het was mooi voor de koers dat de grote favorieten hebben gekoerst. Toen ik die drie (Pogacar, Evenepoel en Vingegaard) zag vertrekken, dacht ik dat de koers was gereden."

Wellens mag nu even op adem komen voor hij na de rustdag aan het tweede deel van deze Tour kan beginnen. "Die rustdag is zeer welkom, al zeggen we in de ploeg dat het eigenlijk twee rustdagen zijn. Dat zal deugd doen."