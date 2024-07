Staat van de gravelstroken verraste Soudal-Quick Step: "Jammer en verraderlijk"

Remco Evenepoel is de gevreesde graveldag zonder tijdsverlies doorgekomen, maar het was een dagje met heel wat haakjes aan. Bij Soudal-Quick Step mopperden ze niet over het resultaat, maar vonden ze de grindstroken "kantje boord".

Evenepoel viel zelf aan op 77 kilometer van de finish. "Het was een goed moment om te schiften. Mocht Jonas Vingegaard niet op de fiets van Jan Tratnik hebben gezeten, dan waren ze weg, denk ik. Als je zoiets doet, maak je een veilige situatie voor jezelf."

"Ik denk niet dat Remco Evenepoel veel tijd gehad heeft om zich daar druk over te maken. Hij was bezig met zijn koers en dat heeft hij heel goed gedaan. We mogen tevreden naar de rustdag."

"Maar de laatste 6 stroken was het gravel een beetje kunstmatig. Dat vond ik heel jammer en verraderlijk. 50 procent van dit peloton heeft deze etappe verkend en stond zo voor een grote verrassing."

Ploegleider Klaas Lodewyck sprak over "een hele goeie etappe voor ons". "Geen tijdsverlies was het doel", aldus de sportdirecteur van Soudal - Quick Step .

Yves Lampaert stapte met een diepe zucht van zijn fiets. "Wat een wrede dag. Het was een heel stuk zwaarder dan iedereen had ingeschat, zeker dat middenstuk. Bij de aanloop naar de stroken was het bijna telkens een Koppenberg qua steiltegraad."

"Je begon dan steeds met verzuurde benen. Het was zwaar, niet te onderschatten. Ik heb enorme wattages geduwd en toch ben ik niet in het stuk voorgekomen. Het was eigenlijk een klassieker."

"Het was een helse dag. Sommige stroken vond ik kantje boord met veel grind. In de Strade Bianche is dat nog meer vastgereden met 2 wielsporen. Hier lag het gravel los en hang je af van geluk."