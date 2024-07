Het mag niet zijn voor Jasper Stuyven (8e) in de Tour: "Opnieuw hetzelfde liedje"

Jasper Stuyven stak meer dan één hand uit naar ritwinst in de Tour de France, maar de etappe was een kilometer te lang. De tegenwind speelde hem parten bij zijn solo.

Jasper Stuyven toonde dat zijn Europese graveltitel geen toevalstreffer is geweest en op 11 kilometer van de finish ontbond hij zijn duivels na een dagje aan het front.

Stuyven leek stand te houden, maar bij het ingaan van de slotkilometer was zijn vat af. "Vrij pijnlijk", vertelt hij over de ontknoping.

"Ik zocht een moment om weg te geraken en dat was gelukt. Ik weet niet hoe hard ze achter mij naar elkaar keken, maar misschien net niet genoeg."

"De wind stond ook hard in het nadeel. Ik hoopte dat er in het centrum wat meer beschutting zou zijn, maar dat was niet het geval."

"Tot op 2 kilometer van het einde zag ik het zitten, maar de wind stond hard op kop. Dan zag ik hen naderen."

Stuyven blijft zo tevergeefs jagen op zijn eerste ritzege in de Tour. "Tien jaar geleden zeiden ze dat ik wel een rit zou winnen. Het is weer hetzelfde liedje", besloot de Leuvenaar teleurgesteld.