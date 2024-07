Remco Evenepoel toont "big balls": "Als iedereen had meegereden, kwamen we met 4 minuten voorsprong toe"

zo 7 juli 2024 19:12

Remco Evenepoel gaat de eerste rustdag van de Tour in op de 2e plaats in het klassement. In de gravelrit reed hij zowel in de aanval als in het defensief. Net als Tadej Pogacar vond hij het jammer dat Visma-Lease a Bike niet wou meewerken.

Evenepoel over passieve Vingegaard: "Je moet koerstactieken accepteren"

Zijn vorige ervaringen op het gravel waren niet echt een succes, maar richting Troyes kon Remco Evenepoel dat duiveltje verjagen. "Ik denk dat niemand nog moet twijfelen aan mijn gravelkwaliteiten." "Mijn aanval was op instinct. Soms moet je eens koersen met 'big balls', zoals Tom Boonen ooit gezegd heeft." "Ik denk dat het een goed moment was, alleen moet je de koerstactieken ook accepteren", verwijst Evenepoel naar de passieve houding van met name Jonas Vingegaard. "We pakken meteen 30-40 seconden, maar helaas stopte de vlucht dan. Het was een moment dat de koers beslist kon worden." "Ik snap dat Tadej Pogacar wat geïrriteerd was (door de tactiek van Visma, red). Als we vol hadden doorgereden met die groep, was de koers gereden. Dan kwamen we met misschien 3 of 4 minuten voorsprong toe, want achter ons was er genoeg volk om af te stoppen."

Ik zat te ver toen Pogacar ging. Ik had mijn ploegmaats gezegd dat ik daar in de top 5 wou zitten. Dat hebben ze niet goed gedaan. Remco Evenepoel

Evenepoel moest achtervolgen: "Wou eigenlijk zelf aanvallen"

Evenepoel werd later in de koers wel in het defensief gedwongen door een aanval van Pogacar. "Dat was even ambetant", geeft hij toe. "Eerlijk: ik wou daar eigenlijk zelf aanvallen. Ik wist dat het een belangrijke sector was en had op voorhand aan de ploegmaats gezegd dat ik daar bij de eerste 5 aan wou beginnen." "Dat hebben ze eerlijk gezegd niet gedaan. Dat zal ik ook tegen hen zelf zeggen, we mogen daar toch open over communiceren? Voor de rest deden ze alles perfect." "Ik zat net te ver en moest vechten om terug te keren. De motoren zaten ook wel vrij dicht op die mannen en er was wat tegenwind. Al moet ik toegeven dat die motoren ook dicht op mij zaten toen ik aanviel. Met al dat stof is het moeilijk om beelden te maken van ver." De conclusie na zijn eerste week in de Tour is in ieder geval uiterst positief. "We staan tweede, ik heb een rit gewonnen en ben de enige die nog binnen de minuut van Pogacar staat." "Ik heb geen enkele slechte dag gehad, hopelijk blijft dat aanhouden. Dan kan iets moois inzitten, al spreek ik dan niet over de gele trui."