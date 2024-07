Visma-Lease a Bike verdedigt tactisch defensieve aanpak: "Het was een bewuste en goeie keuze"

Visma-Lease a Bike en Jonas Vingegaard hebben de kloof met Tadej Pogacar op 1'15" kunnen houden, maar het is geen rimpelloze dag geweest. De Deen reed lek, finishte op de fiets van ploegmakker Jan Tratnik en werkte niet mee met Tadej Pogacar. "Hij is de gele trui, hé", verklaarde zijn ploegleider die tactiek.

De hulp van Tratnik was wel vitaal. "Tiesj Benoot reed lek op dezelfde strook en bij hem hebben we pas veel later kunnen wisselen. Hij is nooit meer teruggekomen. Ik denk dat het dus een beslissend moment is geweest."

"Jonas heeft de koers uitgereden op de fiets van Jan. Later waren er nog enkele rustige momenten om van fiets te wisselen. We hebben dat overlegd, maar Jonas vond het niet nodig."

Dat was ook nodig op de tweede strook. "Jan zat in de buurt toen Jonas lek stond. Hun zadelhoogte verschilt slechts 3 millimeter", deed de ploegleider van Visma-Lease a Bike het verhaal.

Pogacar is de gele trui. Die willen we niet verder weghelpen. Als hij later weer aanvalt en wij hebben meegereden, dan hebben we energie verspild.

Vingegaard kon zich daarna mengen in het debat met de Galacticos. Remco Evenepoel opende als eerste. "Dan denk je: "Dat is vroeg". Maar we weten dat hij "gene gewone" is, zoals jullie in België zeggen."

"Toen was het aan de gele trui om het gat te dichten en dat heeft hij goed gedaan. Wij waren paraat, geen probleem."

Vingegaard moest daarna wel rekenen op zijn ploeg om aanvallen van Tadej Pogacar te beantwoorden. Dat de Deen niet overnam, zint de Sloveen niet.



"Worden we dan overboord gegooid, dan zegt iedereen: "Waarom reed je mee?" Het was een bewuste en een goeie keuze."