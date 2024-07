José De Cauwer verkende de gravelrit: "Het kan overal breken, maar je kunt ook overal terugkeren"

za 6 juli 2024 19:44

Gravelen is hot en dus kan de Ronde van Frankrijk niet achterblijven. In het verleden zocht de Tour enkele keren de kasseien op, morgen worden de grindwegen in en rond Troyes verkend. Sporza-commentator José De Cauwer ging voor de Tour al eens stof happen, samen met reporter Bavo Mortier. "Er zal een hele dag heel veel stress zijn."

1. De aanloop

"Een mooie openingsfase vanuit Troyes", zegt José De Cauwer. "Maar de renners zullen daar niet van kunnen genieten, want er zal stress in het peloton zitten." "Er is in de aanloop al veel over deze gravelrit gesproken, maar er zullen niet veel renners zijn die ze verkend hebben." "Sowieso is dit nog maar het aperitiefje, de hoofdschotel moet nog komen."

2. De eerste gravelstrook

"Ik verwacht een aanloop, of een stormloop, zoals naar Arenberg (het bos van Wallers). Je draait links op met heel veel snelheid. Die snelheid gaat er een beetje uit wanneer het bergop gaat." "Maar al bij al ligt deze gravelstrook er goed bij. Toch zal er hier ook nog altijd veel stress zijn."

3. De beklimmingen

Er zitten ook 4 beklimmingen in het parcours, telkens van 4e categorie. "Dat stelt niets voor", vindt José De Cauwer. "Boven kun je wel telkens een tandje bijschakelen en dan doortrekken. Terwijl de meesten zich daar zullen neerzetten." "Het is sowieso weer een momentje in de etappe. Zo heb je misschien wel 20 momenten. Het kan overal breken. En je kunt overal terugkeren." "Het is die opeenstapeling van vechten, terugkeren, positioneren die deze rit lastig zal maken."

4. Nog meer gravelstroken

Uiteindelijk zijn er 14 gravelstroken, die net zoals de kasseistroken van Parijs-Roubaix aftellen van 14 naar 1. "Ze volgen elkaar wel niet zo heel snel op." "Dat is misschien maar best ook, dan kunnen de volgauto's tussen de stroken in hun ding doen." "Het zou wel kunnen dat er verschillende kleine groepjes zijn die dicht op elkaar rijden. Dan kunnen de volgauto's toch niet terugkeren. Dan heb je je ploegmakkers nodig." "De gravelstroken liggen er eigenlijk goed bij. Strook 4 is er wel eentje met wat putten, daar zal je aandachtig moeten zijn. Dan krijg je sowieso een langgerekt peloton, want je kunt niet naast elkaar rijden." "Nu ja, een peloton. Het zal eerder een groepje zijn in die fase van de wedstrijd."

5. Conclusie