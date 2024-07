Remco Evenepoel geeft gravelrit in de Tour 5 sterren: "Als je in de finale pech hebt, keer je nooit meer terug"

Remco Evenepoel (24) debuteert in de Tour de France. Onze Renaat Schotte sprak voor het wielerblad Procycling, uitgever van de officiële Tour de France-gids, met het Belgische speerpunt. Tijdens de Waalse klassiekers, in volle revalidatie na zijn val, nam Evenepoel zijn glazen bol bij de hand en bestudeerde hij het parcours. Dit zijn de impressies voor rit 9.

De voorbije jaren infiltreerden kasseistroken zo nu en dan het Tourparcours, een grindrit is geen vaste prik in de route van de Tour de France.

De kennismaking met het Franse grind is vrij brutaal: in een dagje heen en weer richting Troyes wordt 32 kilometer van de chemins blancs gedropt, verspreid over 14 stroken.

Met ook nog eens 2.000 hoogtemeters en 6 van de 14 stroken in de laatste 30 kilometer is er vuurwerk verzekerd.

Er wordt zondag geen regen verwacht, waardoor het dus een dagje stof happen zal worden.

In de Tour de France Femmes won Marlen Reusser een gelijkaardige etappe in 2022.