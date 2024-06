Renaat en José verlekkeren zich nu al aan de rit van morgen: "Ongeziene sprint in de sprint om geel"

zo 30 juni 2024 20:17

De spetterende finale in Bologna kende één grote verliezer van de grote Tourpretendenten: Primoz Roglic. Renaat Schotte en José De Cauwer zagen dat het "een tikje was" en zo kan Roglic zich niet mengen in het buitengewone spel om het geel tussen Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. "De gele trui ligt morgen voor het grijpen vanuit de achtergrond".

Renaat: Een ontknoping om duimen en vingers bij af te likken. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard gaan er met z'n tweeën vandoor in de tweede Touretappe. Had je dat zien aankomen en wat betekent dat eerste duel? José: "Parcoursgewijs kon het zeker, de San Luca kan dat teweegbrengen. Het is wel een bevestiging van wat we gisteren al gezien hadden. Vingegaard is meer dan in orde. Gaat hij starten of niet starten? Ze hebben ons te lang aan het lijntje gehouden." Renaat: Zijn we dan vertrokken voor een remake van vorig jaar met deze tweestrijd? Tot die verschroeiende tijdrit van Vingegaard was het een secondeslag. José: "Elk jaar is anders. We weten niet in hoeverre Pogacar of Vingegaard in orde zijn. Er is al veel gebeurd na twee ritten en het is goed dat Vingegaard op de afspraak is."

Tikje voor tegenvaller Roglic

Renaat: Ook mooi is dat Remco Evenepoel zich gemengd heeft in de debatten vandaag. Welke conclusies knoop jij vast aan zijn prestatie? José: "Hij is goed in orde, en ik zag ook een goede Maxim Van Gils die aan het einde teleurgesteld was. Maar je kan niet zeggen dat Pogacar je verrast. Voor zover wij gezien hebben, heeft Remco in zijn eentje dat gat van 10-12 seconden gedicht." "Hebben we nu al iets gezien in de zin van bergop rijden? Nee, dit zijn prikken. Wel belangrijk is dat Primoz Roglic er niet bij was."

Op de Galibier, overmorgen al, zullen we zien wat er aan de hand is met Roglic. José De Cauwer

Renaat: Is hij voor jou de tegenvaller van de dag?

José: "Dat is toch wel een tikje. Is dit een signaal? Daarvoor moeten we wachten tot de Galibier, om dan te zien wat er aan de hand is. We gaan daar heel snel zijn, overmorgen al."

Het arendsoog en de glazen bol

Renaat: Wat heeft jouw arendsoog vandaag gezien? José: "Een geweldige ploeg van Vingegaard, die zo in de klappen gedeeld heeft. Ze hingen met haken en ogen aan elkaar, zonder Van Baarle en Kruijswijk. Maar ze zijn hier en draaien gewoon mee." Renaat: De glazen bol. Wat gaat er morgen gebeuren? José: "We gaan sprinten. Dan is de vraag wie er gaat controleren. Dat zullen in principe alle sprintersploegen zijn, buiten die van een Jakobsen. Die heeft toch al klappen gekregen. De meest gretige ploegen zullen die van Pedersen en Philipsen zijn."

Wat als Van Aert morgen de sprint aantrekt voor Vingegaard? José De Cauwer

Renaat: Morgen krijgen we zelfs een sprint in de sprint om de gele trui. We hebben vier potentiële gele truien. Evenepoel moet daarvoor 2 plekken voor Pogacar eindigen én voor Vingegaard en Carapaz. José: "Maar Vingegaard en Carapaz staan daar ook. Wat als Van Aert de sprint aantrekt voor Vingegaard? Nog nooit gebeurd dit, de gele trui ligt voor het grijpen vanuit de achtergrond in het peloton."

