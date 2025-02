Red Bull-groep, geoliede machine of "bijna aanbeden" Pidcock: wie kan Grote Drie in klassiekers bedreigen?

Hoe kan je in het moderne wielrennen een klassieker winnen als je niet Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel of Wout van Aert heet?

Van Gils heeft meer kans in de Ronde van Vlaanderen dan in Luik-Bastenaken-Luik.

Van Gils heeft meer kans in de Ronde van Vlaanderen dan in Luik-Bastenaken-Luik.

"Van Gils rijdt dit voorjaar het Waalse luik, maar ik zou hem ook graag eens zien in de Ronde van Vlaanderen. Ik denk dat hij daar meer kans maakt op de zege dan in Luik-Bastenaken-Luik."

Een andere aanwinst bij Red Bull-Bora-Hansgrohe is Maxim Van Gils . "Ik denk dat hij het potentieel heeft om in de toekomst een monument te winnen", voorspelt Vanmarcke.

Ook van Tom Pidcock hebben Vandegoor en Vanmarcke een hoge pet op.

"Hij is jarenlang een van de uithangborden geweest van Ineos, is dit jaar gewisseld van ploeg en rijdt op een nieuwe fiets meteen in de prijzen", steekt Vandegoor de loftrompet op.

"Ik denk dat die transfer voor Pidcock een bevrijding was", pikt Vanmarcke in. "Hij was al een tijdje ongelukkig bij Ineos, waar hij een van de (vele) toppers was. Ze deden daar niets speciaals voor hem."

"Bij Q36.5 krijgt Pidcock een hele ploeg in steun. Hij is een ego en dat wordt gevoed als iedereen naar hem opkijkt. Bij zijn nieuwe ploeg wordt alles voor hem gedaan en wordt hij bijna aanbeden in de ploeg. Hij groeit daardoor."