Geen gele, maar wel witte trui voor Remco Evenepoel: "Wordt het morgen geel, des te beter"

Bijna had Remco Evenepoel in zijn eerste Tour na twee dagen de gele trui om zijn schouders hangen. In de slotkilometer keerde hij in de straten van Bologna nog terug bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De Sloveen probeerde de Belg in het geel te pokeren, maar het werd de witte trui. "Hij zag er niet echt blij uit met die gele trui", zag Evenepoel.

Twee dagen ver in de Tour, twee dagen gekoerst in de merkentrui en Remco Evenepoel mag die alweer inruilen voor een ander exemplaar. Morgen start hij in de witte trui.

"Of ik die gewone trui al beu was? Nee, niet per se. Het was per toeval, maar hier staan we dan", lacht Evenepoel.

Al had het ook zomaar geel kunnen zijn. "Pogacar zag er niet echt blij uit met die gele trui. Zeker voor hem is het niet de bedoeling om in die eerste dagen geel te pakken."

Als Evenepoel morgen 2 plaatsen voor Pogacar eindigt, kan hij wel geel overnemen. "Dan ga ik erachter blijven", werpt hij met de lach op. "We zien wel: wordt het geel, des te beter. Wordt het geen geel, dan is dat zo."