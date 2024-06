Blufpoker in Bologna: hoe Tadej Pogacar zijn concurrenten wilde flikken (en maandag een herkansing volgt)

zo 30 juni 2024 18:47

Het was een tumultueuze slotfase in de straten van Bologna vandaag. Tadej Pogacar ontbond zijn duivels, Jonas Vingegaard gaf geen krimp en Remco Evenepoel maakte een inhaalbeweging. Het resultaat: de 3 tenoren staan nu met Richard Carapaz in dezelfde seconde. Maar dat had er anders kunnen uitzien en dat kan morgen ook weer veranderen.

Terug naar de laatste passage van de San Luca. Tadej Pogacar schudt aan de boom, Jonas Vingegaard wist de vraagtekens uit en Remco Evenepoel heeft geen antwoord. Evenepoel gaf aan dat hij bij de voet te ver zat, maar toonde zich met Richard Carapaz wel the best of the rest.

Pogacar en Vingegaard werkten aanvankelijk in de afdaling en de vlakke slotfase goed samen, maar in de laatste kilometers was de cohesie zoek. Evenepoel en Carapaz bengelden voortdurend op een tiental seconden en met een vlammende tijdrit veegde onze landgenoot de laatste achterstand weg. Met z'n vieren stormden ze dus af op de finish, waarna Pogacar nog een laatste truc uit zijn mouw schudde op de pokertafel. Met een sluw manoeuvre liet Pogacar zich afzakken tot de staart van het minitrosje en leek hij bewust een piepklein gaatje te laten. Een verschil van één seconde zou namelijk voldoende geweest zijn om Evenepoel, Vingegaard of Carapaz in het geel te duwen.

Pogacar wist goed genoeg dat hij - zonder tijdsverlies - in het geel zou staan op basis van de optelsom van de resultaten in de eerste twee ritten. Zegt het reglement: "Bij gelijke stand worden de plaatsen van alle etappes bij elkaar opgeteld. Diegene met de beste positionering, wordt als eerste gezet in het klassement. Als die optelsom nog altijd gelijk is, dan wordt er gekeken naar het laatste resultaat." Pogacar: 4e in de eerste rit + 14e in de tweede rit = 18

Evenepoel: 8e in de eerste rit + 12e in de tweede rit = 20

Vingegaard: 16e in de eerste rit + 13e in de tweede rit = 29

Carapaz: 22e in de eerste rit + 10e in de tweede rit = 32 "Tegen deze trui zeg je geen neen", knipoogde hij nadat zijn plannetje mislukt was. Evenepoel: "Pogacar zag er niet echt blij uit met die gele trui. Zeker voor hem is het niet de bedoeling om in die eerste dagen geel te pakken."

Pogacar staat nu inderdaad - tegen wil en dank - al met het geel om zijn schouders, maar dat kan morgen in de sprintersrit naar Turijn al opnieuw veranderen. Als de favorieten weer in dezelfde tijd finishen, wordt het rekensommetje van de dagresultaten nog eens gemaakt. Als Evenepoel maandag 2 plaatsen voor Pogacar eindigt, kan hij wel het geel overnemen. Of wil hij dat niet? "Dan ga ik achter hem blijven", grijnsde de witte trui. "We zien wel: wordt het geel, des te beter. Wordt het geen geel, dan is dat zo."