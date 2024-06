Van Vive le Vélo tot Paris by night: mis bij Sporza niets van de Tour en de Olympische en Paralympische Spelen

do 27 juni 2024 12:00

Nu het EK voetbal aan de knock-outfase is aanbeland en de Tour voor de deur staat, draait de ongeziene sportzomer stilaan op volle toeren. Binnen een maand trekt met de Olympische Spelen in Parijs het hoogtepunt zich op gang, een maand later volgen de Paralympische Spelen. Daar hoeft u bij Sporza geen seconde van te missen.

Vive le Vélo vanaf 7 juli

In totaal zendt Sporza deze sportzomer meer dan 1.000 uur sport uit op televisie en via de digitale kanalen. Op zondag 7 juli begint Vive le Vélo op de dag van de bijzondere graveletappe naar Troyes. Karl Vannieuwkerke trekt opnieuw naar de mooiste en meest schilderachtige locaties van Frankrijk. Op de gastenlijst staan de namen van onder anderen Tom Dumoulin, Patrick Evenepoel, Melanie Peetermans, Aster Nzeyimana, Annemiek van Vleuten en Tom Boonen. Nadat meer dan 100.000 wielerliefhebbers dit voorjaar hun ploeg hebben samengesteld voor de Sporza Wielermanager, is het ondertussen ook hoog tijd om de Sporza Tourmanager in te vullen.

All-in voor Parijs 2024

Na de Tour blijven we in Frankrijk, waar in de Stad van de Liefde de 33e Olympische Spelen van start gaan. Op de vorige Spelen in Tokio wonnen de Belgen zeven medailles. De voorspellingen ogen nu nog een pak gunstiger en door de nabijheid van Parijs lijkt het wel een halve thuiswedstrijd. Bij Sporza kan je alles op de voet volgen. Van de fabelachtige openingsceremonie op vrijdag 26 juli op de Seine tot de slotceremonie op zondag 11 augustus.

Al van 's ochtends vroeg hoef je niets van de Olympische Spelen te missen dankzij vier livestreams op VRT MAX. Tussen 9 en 10 uur begint de live-uitzending op VRT 1 van Sporza: Parijs 2024. Imke Courtois neemt vanuit de multifunctionele VRT-studio de presentatie van het voormiddagblok voor haar rekening. Om 13 uur zorgt Astrid Demeure in het Journaal voor een uitgebreide sportupdate. Nadien neemt Tess Elst over, zij presenteert het namiddagblok van Sporza: Parijs 2024 tot 19 uur.

Van Studio Olympia tot Paris by night

Na het algemene nieuws is er Studio Olympia, een olympische versie van Sportweekend met Catherine Van Eylen als presentatrice.

Na deze round-up vliegen we op VRT 1 opnieuw in de live-actie met Goedele Wachters, die voor de Olympische Spelen een uitstapje maakt naar de Sporza-redactie.

Goedele gidst de kijker doorheen de belangrijkste live-actie tot 22 à 23 uur om daarna de fakkel door te geven aan Karl Vannieuwkerke. Hij presenteert het olympische praatprogramma Paris by night.

Daarmee sluiten we elke avond een rijkgevulde sportdag in schoonheid af, analyseren we de prestaties van de Belgen en bespreken we het olympische nieuws. Karl kan in Parijs rekenen op twee trouwe sidekicks: Elodie Ouedraogo en Thomas Huyghe.

Wie zich graag wil voorbereiden op de Olympische Spelen kan aan de slag met de VRT MAX-reeks Bert en Bavo gaan olympisch. Voormalig wielrenner Bert De Backer en Sporza-gezicht Bavo Mortier wagen zich daarin aan een reeks snelcursussen bij Belgische toppers.

Eindigen met een knal op de Paralympische Spelen

Vanaf woensdag 28 augustus tot zondag 8 september strijken de Paralympische Spelen neer in Parijs. De Belgen behaalden in Tokio vijftien medailles en ook nu staat ons land er goed voor. Alle dagen zullen de Belgische sporters live te volgen zijn, zowel op radio, televisie als online. Geert Heremans zal de atletiekcompetities volgen, Renaat Schotte het baanwielrennen. Ruben Van Gucht is de vaste reporter op de Paralympische Spelen. Omstreeks 22 uur presenteert hij - ook vanuit het Belgium House - het dagelijkse magazine Een dag in Parijs op VRT 1. Elke avond blikt Ruben met een paralympiër terug op de dag.