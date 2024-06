Van "horrorkabinet" tot "hopeloos": Nederlandse kranten en analisten kraken "onthutsend" Oranje volledig af

De sfeer in Nederland is na één wedstrijd volledig gekeerd. Na het verrassende verlies tegen Oostenrijk haalden de Nederlandse media zwaar uit naar Oranje. Niet alleen het collectief, ook enkele Nederlandse vedetten werden ferm met de voeten op de grond gezet. "Virgil van Dijk? Zo ouderwets kun je toch niet verdedigen", wreef ook Youri Mulder zich in de ogen van ongeloof.