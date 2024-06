"We speelden als een kip zonder kop": bondscoach Koeman diep teleurgesteld na Nederlandse reality check

Nederland is door Oostenrijk stevig met de neus op de feiten gedrukt in de laatste groepswedstrijd. Onze noorderburen gingen ten onder en eindigen zo slechts als derde in hun poule. Gelukkig nog voldoende om door te stoten naar de volgende ronde. Al beseft bondscoach Ronald Koeman dat het daarin beter zal moeten: "Iedereen moet reageren."

De Nederlandse journalisten eisten een uitleg van bondscoach Ronald Koeman na de pijnlijke nederlaag tegen Oostenrijk. Oranje gaf te makkelijk goals weg en ging met 3-2 de boot in.

Eerst werd aan de trainer gevraagd of hij kon opsommen wat fout liep: "Heb je even? Het was een heel slecht begin, in allerlei opzichten. Verdedigend, de ruimte die we weggaven, te weinig agressiviteit, aan de bal waren we ver ondermaats."

Vooral verdedigend deed het bij momenten pijn aan de ogen: "Normaal hebben we goede verdedigers, we krijgen weinig doelpunten tegen. Vandaag is het anders, maar het gaat allemaal over de verantwoordelijkheid en het volgen van je man. Als je de laatste twee doelpunten bekijkt, is het telkens te makkelijk."

"Er waren momenten dat man-op-man verdedigen echt moest en kon, dat toonden we in de tweede helft. Maar dan wordt er ook te weinig met elkaar gecommuniceerd. Buitenspelers moeten defensief verantwoordelijkheid opnemen."