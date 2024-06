Eddy Demarez over knappe zege van de Red Panthers: "Als je Nederland kunt verslaan, kun je iedereen verslaan"

di 25 juni 2024 15:59

Met een prestigeoverwinning tegen het ongenaakbaar gewaande Nederland hebben de Red Panthers maandag hun olympische ambities kracht bij gezet, één maand voor de Spelen in Parijs. Sporza-hockeycommentator Eddy Demarez schat in wat deze zege betekent voor de Belgische hockeyvrouwen. "Voor het vertrouwen is dit heel belangrijk", klinkt het.

Liefst 46 wedstrijden op rij hadden de Nederlandse dames gewonnen: ongeslagen sinds de aanstelling van bondscoach Paul van Ass na het WK in 2022. "Dat zegt toch wel iets", zegt Eddy Demarez, die opmerkte hoe de Nederlanders de nederlaag probeerden te relativeren. "Van Ass' uitleg luidde dat de Nederlanders nog maar net samen waren, terwijl België eind mei nog 6 matchen speelde in de Pro League. Zo hadden de Panthers meer ritme. Hij zei ook dat het de slechtste match was die Nederland ooit gespeeld had. Van Ass maakte er in feite een veredelde oefenmatch van." Toch was het wel meer dan dat, op één maand voor de Spelen. "Al klopt het wel dat de inzet in de Pro League minder groot is dan op een EK, WK of de Spelen. Vergelijk het met de Nations League in het voetbal. Maar het blijft wel een toernooi met de sterkste 9 landen van de wereld."

België heeft gewonnen door aan te vallen, door de betere ploeg te zijn en door Nederland weg te drukken. Eddy Demarez

En Pro League of niet, een zege tegen dit Nederland is altijd bijzonder. "Het was ook zéker geen B-ploeg bij Oranje", benadrukt Demarez. "Strafcornerspecialiste Matla zat wel in de tribunes, maar voorts was het een zeer ervaren ploeg." Ook de Belgen speelden op volle kracht. "En de Panthers hebben gewonnen door aan te vallen. Door de betere ploeg te zijn en Nederland weg te drukken. Ik denk dat Oranje België wat onderschat heeft. Dat is toch een beetje de achilleshiel van de Nederlanders."



Komt die zege dan geen maandje te vroeg? "Misschien hadden ze inderdaad beter nog gewacht tot op de Spelen", lacht Demarez. "Maar zo werkt het natuurlijk niet in topsport. Voor het vertrouwen van de Red Panthers is dit wel heel belangrijk."

De Red Panthers hebben hun sterkste ploeg ooit en spelen ook hun beste hockey ooit. Eddy Demarez

Dat opgedane vertrouwen zal vrijdag al meteen op de proef gesteld worden, want dan spelen de Panthers al opnieuw tegen Nederland. "Als Oranje dan makkelijk wint, is die zege van gisteren wel een beetje weg. Maar als België het weer zo goed doet, zal dat bij Nederland toch wat in de hoofden kruipen." Hoe dan ook ziet Demarez dat de Red Panthers straks met ambities mogen afzakken naar Parijs. "Ze hebben hun sterkste ploeg ooit en spelen ook hun beste hockey ooit. Het vertrouwen is top", stelt onze hockeycommentator vast. "Dat belooft voor Parijs. Het doel is om daar een medaille te pakken. Met die zege tegen Nederland hebben ze onderstreept dat dat absoluut kan. Want als je van Nederland kunt winnen, kun je in principe van iedereen winnen."