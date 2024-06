Wat een opsteker voor Parijs! Belgische hockeyvrouwen kloppen olympisch kampioen Nederland

De Red Panthers hebben een hele mooie overwinning geboekt in de Hockey Pro League. De Belgische vrouwen wonnen met 1-2 op het terrein van grootmacht Nederland. En dat op een maand van de Olympische Spelen in Parijs.

De Red Panthers namen de regie in handen in Utrecht en speelden een sterk eerste halfuur. Ze vergaten alleen het overwicht te vertalen op het scorebord.

De Nederlandse hockeyvrouwen verdedigen volgende maand hun olympische titel in Parijs. Al twee jaar hadden ze geen officiële wedstrijd verloren, in de Pro League stonden ze eenzaam op kop met 13 zeges uit evenveel wedstrijden.

In het tweede kwart kregen de Red Panthers het deksel op de neus toen Nederland van dichtbij de 1-0 maakte via Van der Elst. De Belgen schreeuwden om een voetfout, maar de wedstrijdleiding boog niet.



Na de rust hadden de Panthers dan weer geluk. Een strafcorner werd een strafbal, omgezet door Englebert: 1-1.



Het werd weer stil op het terrein van Kampong. België speelde met lef en duwde de thuisploeg op de eigen helft.



Met een knal op de plank zorgde Van den Borre voor de stunt: 1-2. Voor het eerst in jaren won België van hockeygrootmacht Nederland.

Vrijdag volgt een nieuwe Derby der Lage Landen in de Hockey Pro League. Daarna kijken België en Nederland elkaar in de ogen op de Olympische Spelen: op vrijdag 2 augustus in Parijs.