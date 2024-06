Nederlandse vrouwen nemen revanche op Red Panthers in Hockey Pro League

In de Hockey Pro League hebben de Red Panthers voor het eerst in 4 wedstrijden nog eens verloren. De Belgische vrouwen zagen Nederland revanche nemen met een 1-2 zege, nadat ze eerder deze week verloren met dezelfde score.

Geen nieuwe stunt voor de Red Panthers in de Hockey Pro League. Op maandag hadden ze olympisch kampioen Nederland nog een eerste nederlaag in 2 jaar aangesmeerd, enkele dagen later revancheerde Oranje zich al.

In Amsterdam won Nederland voor eigen volk de terugmatch met 1-2 van België. Yibbi Jansen zette de dubbele voorsprong nog voor de rust op het bord, Stephanie Vanden Borre verkleinde de achterstand in het derde kwart.

De Red Panthers hadden de bovenhand in het slot van de partij, maar vonden de gelijkmaker niet meer.

Zo loopt Nederland nog wat verder weg aan de top van het klassement van de Hockey Pro League, België blijft op de 5e plaats hangen door die eerste nederlaag in 4 wedstrijden.



Zaterdag werken de Belgische hockeyvrouwen hun 16e en laatste wedstrijd af tegen nummer 7 Groot-Brittannnië.