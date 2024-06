Het monument begint aan laatste Duivelse missie: wat maakt Jan Vertonghen op zijn 37e nog steeds onmisbaar?

za 22 juni 2024 15:43

He's back. In het levensbelangrijke duel tegen Roemenië kunnen de Rode Duivels weer een beroep doen op good old Jan Vertonghen (37) - klaar om nog één keer te knallen op een groot toernooi met de Belgen. Wat maakt dat de recordinternational, ondanks zijn leeftijd, nog steeds onmisbaar is?

Keulen heeft zijn Dom - 144 jaar oud en flink aangetast door de tand des tijds, maar nog steeds een must see voor toeristen. Straks hebben de Rode Duivels ook opnieuw hun monument. Genaamd: Jan Vertonghen - 154 caps op de teller en niet gespaard door blessures, maar nog steeds een sleutelfiguur bij de nationale ploeg. De weg naar dit EK is nochtans allerminst zorgeloos geweest voor de verdediger. Begin mei liep Vertonghen tegen Union een liesblessure op die "niet ernstig" was volgens Anderlecht, maar ruim een maand later was de steunpilaar nog steeds out bij de start van het EK.

Zo zag Jan Vertonghen de Duivels vanaf de bank verrassend hun opener verliezen. Hallo, extra dosis druk. In de herkansing tegen Roemenië mág het vanavond niet weer verkeerd lopen. En dus rekent Domenico Tedesco meer dan ooit op zijn recordinternational.

Van onschatbare waarde

Weinigen die eraan twijfelen dat de bondscoach straks de herstelde Vertonghen meteen weer in de basis dropt tegen Roemenië. Ondanks twijfels bij de buitenwereld of de opperduivel nog het tempo van het internationale topvoetbal aankan én het feit dat hij al 7 weken geen match meer speelde. Wat maakt Vertonghen dan zo'n no brainer op het wedstrijdblad? "Voor een ploeg is Jan iemand van onschatbare waarde", weet Frank Boeckx, die nog met de verdediger samenwerkte bij Anderlecht. "In de eerste plaats is hij het verlengstuk van de coach op het veld. Hij kan zorgen dat bijsturingen effectief gebeuren én ziet zelf ook zaken. Door zijn ervaring doet iemand zoals Jan die zaken terwijl hij zijn eigen match blijft spelen. Voor iemand als Zeno is het nog te veel gevraagd om die twee facetten tegelijk in handen te nemen."

Situaties die voor velen nieuw zijn, zal Jan wél herkennen. Frank Boeckx

Zeker als de druk, zoals in Keulen, hoog is.

In videoreeks 'The Basecamp' gaf Vertonghen vrijdag zelfs toe dat die zelfs hoger is dan bij zijn eerste toernooi in 2014. "Toen was iedereen gewoon blij dat we erbij waren. Wat we presteerden, maakte niet zoveel uit. Nu merk je dat de verwachtingen helemaal anders zijn. We hebben de eerste wedstrijd verloren, er is veel familie in het stadion, veel Belgen... Dat brengt allemaal druk met zich mee." Boeckx denkt dat Vertonghen zeker op dat vlak een grote rol kan spelen. "Hij kan jonge gasten tijdens een match ondersteunen om rustig te blijven wanneer het moet", aldus de ex-doelman. "Maar ze ook op de juiste momenten aanjagen dankzij de ervaring van al die voorgaande toernooien. Situaties die voor velen nieuw zijn, zal Jan wél herkennen."

Limieten

En het gebrek aan snelheid bij Vertonghen? Dat moet Tedesco volgens Boeckx oplossen door niet Anderlecht-collega Zeno Debast, maar wel Wout Faes mee centraal achterin te zetten. "In de wedstrijden die ze samenspeelden tijdens de kwalificaties liep het goed", zag de analist. "Verdedigend hebben we dan nooit zware problemen gehad. Jan is iemand die kan doordekken en Faes heeft - net als Arthur Theate - snelheid. Die twee kunnen Jan bijstaan tegen een laag blok zoals Roemenië." Rest de vraag: in welke mate zal Vertonghen geconfronteerd worden met zijn limieten na bijna twee maanden zonder wedstrijd? Tijd om warm te draaien is er straks niet. "Maar als Jan zegt dat hij kan spelen, mag je hem vertrouwen", stelt Boeckx gerust. "Hij kent zijn lichaam als geen ander. Bovendien ligt het ritme voor een verdediger vaak hoger in de kleine partijtjes op training. Alleen in de lange sprints schuilt misschien wat risico, maar ongetwijfeld heeft de medische staf dat getest." De laatste Duivelse missie van 'Superjan' wacht.