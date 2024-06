Verheyen schetst risico's en kansen voor sleutelduel tegen Roemenië: "Tedesco kán all-in gaan met opstelling"

za 22 juni 2024 06:35

Een nieuwe uitschuiver is uit den boze. Voor het groepsduel tegen Roemenië zit de druk meteen flink op de ketel voor de Rode Duivels. Wat mogen we verwachten van de tegenstander? En hoe moet Tedesco het aanpakken? Onze EK-analist Gert Verheyen blikt vooruit: "Vooraf was er het meeste te doen over het middenveld van de Belgen en dat is niet veranderd."

Gert Verheyen is een vakman - zijn voorbereiding van elke ploeg telt altijd talrijke A4'tjes. Maar bij een groot deel van de blaadjes over Roemenië zucht onze analist toch eens. "Vooraf was mijn perceptie van Roemenië niet geweldig. Dan zou je gedacht hebben: dat is de minste ploeg van de vier in onze groep. En dan winnen ze die openingsmatch met 3-0: dat verandert toch wel iets. De manier waarop was wel geen toeval."

Verheyen zag dat de Roemenen tegen Oekraïne - net als in de kwalificaties - niet voor een schoonheidsprijs gaan, maar het resultaat voorop stellen. "In hun zeges tegen Zwitserland, Israël en Oekraïne hadden ze steeds tussen de 30 en 35% balbezit. Sommige ploegen winnen wel eens een match zonder balbezit, maar bij Roemenië is het repetitief. Het is een manier van spelen die hen in staat stelt om matchen te winnen tegen intrinsiek sterkere tegenstanders."

De eerste bekommernis van Roemenië zal zijn om vanuit een laag blok niks weg te geven. Gert Verheyen

"De Duivels mogen opnieuw zo'n soort wedstrijd verwachten. De eerste bekommernis van Roemenië zal zijn om vanuit een laag blok niks weg te geven. Dat doen ze door allemaal hard te werken voor elkaar en vanuit een groot nationalistisch gevoel." "Máár in Roemenië zit ook wel wat voetbal, met de twee Marins en Nicolae Stanciu op het middenveld. Het zijn alle drie goeie passeurs - al moet het dus wel vanuit de reactie gebeuren." "Met Denis Dragus beschikken ze over een spits die 90 minuten zijn kas leegloopt en op de counter iets kan doen, samen met de twee flankspelers - Dennis Man en Valentin Mihaila - die tegen hun voet spelen."

Stanciu (ex-Anderlecht) toonde zich trefzeker tegen Oekraïne.

Nieuw middenveld, tweede kans Trossard

Zo, de tegenstander is gefileerd.



Maar wat met de Rode Duivels? De verrassende nederlaag tegen Slovakije heeft bij de buitenwereld toch voor twijfels gezorgd, ook al is daar bij de selectie zelf schijnbaar niks van te merken. "Op basis van wat we doorkrijgen, is het allemaal positief", aldus Verheyen. "Dat is ook de enige juiste houding. Er is nog helemaal geen man overboord, hé. Als je in de resterende matchen een beetje niveau haalt, zit een 6 op 6 er nog steeds in. En zelfs 4 punten kan genoeg zijn. Er hoeft niet plots getwijfeld te worden."

Wél vindt Verheyen het goed dat de invulling van enkele posities nu in vraag wordt gesteld. "Anders zou de neiging groot geweest zijn om met dezelfde basiself te beginnen", weet onze analist. "Nu kan je makkelijker schuiven na een nederlaag." "Voor het EK was er het meeste commotie over het middenveld en de profielen daar. En dat is niet veranderd. Ik heb het voor het toernooi al gezegd: ik geef de voorkeur aan een 6, een 8 en een 10 in plaats van een formatie met twee verdedigende middenvelders. Zo kan je toch iets meer offensief dreigen - zeker tegen een laag blok als dat van Roemenië."

Als Vertonghen en Theate nog een impact willen hebben op dit EK, dan wordt het tijd om ook eens op het veld te staan. Gert Verheyen

"Tielemans lijkt me dan de beste optie bij Onana en De Bruyne. Maar de bondscoach kan er ook voor kiezen om all-in te gaan met zijn opstelling. Door bijvoorbeeld De Ketelaere te zetten of zelfs Openda in een 4-4-2, waarin één van de spitsen meeverdedigt in balverlies. Maar wellicht zal hij beginnen met Tielemans, tijdens een wedstrijd kan je dan nog altijd bijsturen."