Kylian Mbappé masqué: geen operatie, maar Fransen kraaien maar beter niet te vroeg victorie

di 18 juni 2024 16:50

Kylian Mbappé blesseerde zich in het luchtduel met de Oostenrijkse verdediger Kevin Danso.

De Franse voetbalfans hielden gisterenavond in de staart van de eerste groepsmatch van Les Bleus hun hart vast. Vedette Kylian Mbappé liep na een luchtduel en botsing een neusbreuk op. Volgens de eerste berichten zou er geen operatie nodig zijn, maar spelen met een masker lijkt een must. Al is het medische verhaal iets complexer dan dat.

Zat zijn Euro 2024 er al op nog voor het EK goed en wel begonnen was? Kylian Mbappé haalde tegen Oostenrijk het laatste fluitsignaal niet op het veld en werd naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoeken. De Franse voetbalbond was er als de kippen bij om te melden dat er geen operatie nodig is, wat uiteraard op gejuich onthaald werd. Frankrijk speelt vrijdag al tegen Nederland, maar volgens Franse bronnen is de kans klein dat Mbappé in actie zal komen. "Het is voorbarig om ons nu al uit te spreken over de rest van zijn EK", vertelde de Franse bondsvoorzitter dinsdag over het goudhaantje. "Ik ben geen dokter en ik kan niet op de zaken vooruitlopen. De artsen hebben geprobeerd om de gevolgen van de breuk te beperken, zodat Kylian nog kan voetballen op dit EK."

Al is het misschien nog een beetje te vroeg om victorie te kraaien. Mbappé is niet de eerste voetballer die met een gebroken neus zo snel mogelijk weer op het veld wil staan, maar haast en spoed is zelden goed. "Vaak wacht men enkele dagen voor een concrete diagnose te formuleren tot de bloeding en de eerste letsels wat geregresseerd (verkleind) zijn", vertelde orthopedisch chirurg Johan Bellemans aan onze redactie naar aanleiding van lotgenoten zoals Kevin De Bruyne enkele jaren geleden. Een vraagstuk dat een antwoord moet krijgen: is alleen het bot geraakt of is er ook schade aan de inwendige structuur van het oog? Is de oogkas gevrijwaard? "Het is belangrijk om te weten of de oogkas en de breuk aan de neus verplaatst zijn, want bij de minste verplaatsing wordt meestal beslist om de breuk te corrigeren en ter plaatse te fixeren met een plaatje en schroeven." "Als er geen verplaatsing is, hoeft er meestal niet geopereerd te worden. Tenminste als de inwendige schade aan de weke weefsels van het oog goed meevalt. Dan kan het herstel vrij vlot verlopen."

5 dagen wachten

De focus ligt natuurlijk op de gehavende neus van Mbappé, maar er moet ook oog zijn ... voor de ogen. "Als je bot breekt, kan het zeer gevaarlijk zijn wanneer die breuk ook verschuift", vatten sportartsen samen. "Vooral voor je oog is dat niet ideaal. Als er een verschuiving is, wordt hij waarschijnlijk geopereerd. Want het oog dat in die oogkas zit, moet goed kunnen functioneren." "Je ziet vaak bij mensen met een breuk in de oogkas dat ze dubbelzicht hebben. Dat zou veel ernstiger zijn. In zo’n geval is er meer rust nodig én zijn de gevolgen mogelijk zwaarder."

Napoli-spits Victor Osimhen liep in 2021 meerdere breuken op en speelt sindsdien met een masker.

Voor Mbappé wordt nu zo snel mogelijk een gezichtsmasker ontworpen. Maar de nummer 10 van Les Bleus zal nog niet onmiddellijk zijn postpakketje kunnen openen. Experts menen dat er zo'n 5 dagen nodig zijn om een gepersonaliseerd model in carbon te vervaardigen. Die termijn inkorten lijkt onmogelijk aangezien het materiaal voldoende moet kunnen drogen. Al kan er voor de trainingen wel gebruik gemaakt worden van een basismodel. "Dat kan in enkele uren gemaakt worden, maar het is minder stevig en dat betekent ook dat het masker de speler minder zal beschermen", klinkt het bij fabrikanten. Die negatieve eigenschappen komen ook terug wanneer het over een ge-3D-printmasker uit carbonpoeder gaat.

Even wennen