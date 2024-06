Kopzorgen voor Frankrijk: Kylian Mbappé breekt neus na ferme botsing tegen Oostenrijk

Kylian Mbappé zal de komende dagen meer dan ooit hét onderwerp zijn in de Franse sportkranten. De sterspelers van Les Bleus moest vroegtijdig het veld verlaten na een ferme botsing in het slot van de opener tegen Oostenrijk. Een bron dichtbij Mbappé bevestigde al snel dat de neus van Mbappé gebroken zou zijn.

Een overwinning met een wrange nasmaak voor topfavoriet Frankrijk.



In zijn EK-opener won het met 0-1 zuinig van Oostenrijk, maar net voor het laatste fluitsignaal verloor het zijn kapitein en sterspeler Kylian Mbappé.



Na een ferme botsing en een blijvende bloedneus moest hij - nadat hij ook nog eens geel kreeg voor spelbederf - het veld verlaten in de 88e minuut.



Het verdict zorgde al snel voor kopzorgen bij de Fransen: "Zijn neus is gebroken", bevestigde een bron dichtbij Mbappé aan het nieuwsagentschap AFP.



Het is nog afwachten of Mbappé - wellicht met een masker - meteen opnieuw mag spelen op het EK.