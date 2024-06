Frankrijk bedankt Oostenrijkse owngoal voor nipte zege, maar ziet Mbappé uitvallen na stevige botsing

Man van de match

Oostenrijk had veel moeite met de snelheid van Kylian Mbappé. De Fransman was niet altijd even zuiver in de uitvoering, maar toonde wel waarom hij een van de sterren van het toernooi kan zijn. Daarvoor is het wel nog afwachten hoe ernstig de neusblessure is. Ook N'Golo Kanté verdient een eervolle vermelding, want hij domineerde op het middenveld en hielp de defensie.