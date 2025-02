"Vriendschap bestaat ook tussen concurrenten": Neymar viert olympisch doelpunt zoals Memphis Depay

Neymar heeft zijn terugkeer naar Brazilië allesbehalve gemist. Bij Santos pakte hij afgelopen nacht uit met een doelpunt vanuit een corner en vierde hij met de vingers in de oren, een eerbetoon aan de Nederlander Memphis Depay.

De Braziliaanse competitie vat pas op 29 maart aan, maar in tussentijd kunnen de voetbalfans zich al opwarmen met het Campeonato Paulista, een competitie tussen clubs uit São Paulo.

Een kans voor Neymar om zich al te tonen na zijn terugkeer naar Santos. De voormalige sterspeler van Barcelona en PSG eiste tegen Inter de Limeira de schijnwerpers op met een olympisch doelpunt.

Neymar jutte eerst de supporters wat op om vervolgens een corner rechtstreeks binnen te krullen in de verste hoek. De 33-jarige aanvaller vierde door op de boarding te gaan zitten en stak vervolgens ook zijn vingers in zijn oren.

Een viering die vooral het handelsmerk is van Memphis Depay. Dat het wel degelijk een eerbetoon was aan de Nederlander, die ook in Brazilië voetbalt bij Corinthians, bevestigde Neymar achteraf op Instagram.

"Vriendschap bestaat ook tussen concurrenten. Ik hou van je, bro", schreef hij bij een foto van zijn viering.

Santos won de wedstrijd met 3-0 en stoot door naar de kwartfinales van het Campeonato Paulista. Ook Corinthians, de club van Depay, staat in de kwartfinales.