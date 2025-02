Uitgefloten Sardella maant supporters aan tot zwijgen: "Hij weet ook dat hij niet goed verdedigde op 0-1"

ma 24 februari 2025 06:58

Killian Sardella had er genoeg van in de tweede helft.

Killian Sardella was gisteren het mikpunt van de frustraties van de Anderlecht-supporters in de Brusselse derby. De rechtsachter snoerde met een handgebaar het publiek de mond, nadat hij al meermaals was uitgefloten. "Een jammere zaak", vond coach David Hubert.

Killian Sardella had wel wat boter op het hoofd bij de openingstreffer van Union. De rechtsachter liet Niang te gemakkelijk oprukken tot de achterlijn, waar hij een assist kon geven op Khalaili. Toen er in de tweede helft nog altijd geen beterschap was bij Anderlecht, groeide het ongenoegen bij het thuispubliek. Sardella kreeg het Lotto Park over zich na een zoveelste bal achteruit. Sardella was het zo beu dat hij werd uitgefloten dat hij het publiek het zwijgen oplegde met een duidelijk handgebaar.

We moeten ervoor zorgen dat we de jongen op het veld helpen. David Hubert