Helemaal niet uit onvrede, wel voor een nobel doel: Westerlo-fans gooiden om opvallende reden bekertjes op veld

Gezien tijdens Westerlo - Charleroi? In de tweede helft gooiden thuisfans plots bekertjes het veld op. Buitenstaanders dachten uit onvrede over het vertoonde spel. Niks bleek minder waar.

In de tribune was er namelijk een supporter onwel geworden.



De stewards en hulpdiensten grepen niet meteen in, waardoor er paniek ontstond in het vak achter doel. De thuisfans beslisten dan maar om de aandacht te trekken door bekertjes op het veld te gooien. Vervolgens snelde de medische staf van Westerlo te hulp.



De supporter werd naar het ziekenhuis gebracht.