"Oef, eindelijk": Ook Lefevere is opgelucht na eerste zege in 23 maanden voor Lampaert

Bijna twee jaar na zijn ritzege in de Tour heeft Yves Lampaert een einde gemaakt aan de droogte. Ook manager Patrick Lefevere slaakte een zucht van opluchting na de proloog van de Ronde van Zwitserland. Is Lampaert nu weer vertrokken? "Ook op het BK kan hij schitteren", gelooft Lefevere.

23 maanden zonder overwinning, dat knaagt aan het vertrouwen. Yves Lampaert tankte gisteren een broodnodige portie vertrouwen met de overwinning in de proloog van de Ronde van Zwitserland.

"Ik ben blij voor mezelf en de ploeg die in me geloofde. Hier haal ik veel vertrouwen uit", zei Lampaert.

En ook in een huiskamer in Roeselare klonk een zucht van opluchting. "Oef, eindelijk", omschrijft Patrick Lefevere, manager van Soudal - Quick Step, zijn gevoel.

"We hadden er bewust voor gekozen om hem zo vroeg te laten starten, omdat de weerberichten niet goed waren." Pas na 2,5 uur kon Lampaert uit de hotseat komen als winnaar.

Na de zege van "The Farmer’s son from Belgium" in de openingstijdrit van de Tour in 2022 kreeg Lampaert een contractverlenging tot eind 2025. Een proloog in Zwitserland zal Lefevere waarschijnlijk (nog) niet overtuigen.

"In 2022 was het een heel euforisch moment. Iedereen kan emotioneel zijn, zelfs ik", aldus Lefevere. "Geel na de eerste rit in de Tour, dat was vrij uniek. Maar nu ga ik niet nog eens zo'n uitspraak doen."