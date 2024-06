2 jaar na zijn zege in de Tour wint Yves Lampaert weer: hij is de snelste in de proloog van Zwitserland

Hij heeft er bijna 2 jaar op moeten wachten, maar Yves Lampaerts (Soudal-Quick Step) is weer een winnaar. In de Ronde van Zwitserland was hij in een proloog van net geen 5 kilometer 3 seconden sneller dan lokale favoriet Stefan Bissegger. Lampaert is uiteraard ook de eerste leider.

Geen Zwitserse, maar Belgische glorie in de Ronde van Zwitserland.

In een ultrakorte en biljartvlakke proloog van 4,8 km konden de betere hardrijders vandaag hun hartje ophalen.

Zwitserse naamgenoten en tijdrijders Stefan Küngen Stefan Bissegger werden vooraf bij de favorieten gerekend voor ritwinst. Maar ook João Almeida en Alberto Bettiol moesten in de gaten gehouden worden. De Belgische hoop lag dan weer op de schouders van Yves Lampaert.

In een wedstrijd waarin het zwaartepunt duidelijk in het eerste uur lag, werd nagenoeg meteen een eerste richttijd neergezet door Portugees Almeida. Onder meer Küng en Bettiol slaagden er niet in om de voormalige renner van Soudal Quick-Step te kloppen. Een halfuur later had de Portugees het dan toch vlaggen.

Uitgerekend ex-ploegmaat Lampaert blies de tijd van Almeida van de tabellen met 6 seconden.

En of Lampaert een sterke tijd had neergezet. In de volgende twee minuten waren

het Ethan Hayter en Stefan Bissegger die ook over Almeida gingen, maar ze waren niet in staat om Lampaert te bedreigen. Beide heren kwamen 3 seconden tekort.

In de komende twee uur kon niemand de West-Vlaming nog bedreigen. Finn Fisher-Black kwam nog het dichtste in de buurt van Lampaert, op 7 seconden.

Zo mag de "farmer's son from Belgium" bijna twee jaar na zijn tijdritzege in de Tour de France terug op het hoogste schavotje pronken na een openingstijdrit. Hij pakt ook meteen de leiderstrui.