Ketting van De Lie schiet eraf in volle sprint, Coquard mag juichen in Zwitserland

De 2e rit van de Ronde van Zwitserland in een notendop:

winnaar van de dag De koning van de ereplaatsen in de WorldTour schiet voor de tweede keer raak op het hoogste niveau, na zijn ritzege in de Tour Down Under vorig jaar. Eens de 30 gepasseerd maakt Bryan Coquard plots een einde aan zijn status van telkens net niet in de WorldTour.

verliezer van de dag Zouden we een andere winnaar gekregen hebben zonder het probleem voor Arnaud De Lie? Onze landgenoot zat ideaal in het wiel van de Franse ritwinnaar, maar zijn ketting schoot eraf net op het moment dat Coquard aanzette. Pech hoort erbij, maar het is wel jammer voor De Lie.