6e Belgische zege op een rij in de MX2: na Lucas Coenen wint nu ook tweelingbroer Sacha Coenen

De MX2-klasse werd de voorbije manches gedomineerd door de Belgen en die reeks kreeg ook in Kegums, in Letland, een vervolg.



In de eerste reeks was het nochtans WK-leider Kay de Wolf de aan het langste eind trok, na een duel met Lucas Coenen, die de voorbije manches had gewonnen.



Sacha Coenen was op aanzienlijke afstand derde geëindigd, maar in de tweede reeks sloeg hij zijn slag. Omdat zijn tweelingbroer Lucas de Duitser Simon Längenfelder moest voorlaten, is Sacha meteen ook de eindwinnaar in Letland.



Voor De Wolf ging het in de tweede reeks helemaal mis, met slechts een 9e plaats tot gevolg. In de WK-stand moet hij zo een stuk van zijn voorsprong op Lucas Coenen prijsgeven. Het verschil is nu nog 55 punten.



Liam Everts blijft op de 4e plaats de tweede Belg in de WK-stand. Hij noteerde in Letland een 5e en 4e plaats.