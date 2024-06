In het spoor van Evenepoel in de Dauphiné: "Remco was even weer zoals wij: hij zweette"

Raakt Remco Evenepoel op tijd topfit voor de Tour? Zijn exploot in de tijdrit in de Dauphiné doet alvast veel goeds vermoeden. Zo ziet ook onze landgenoot Tom Paquot (Intermarché-Wanty) het in het spoor van Evenepoel in de Dauphiné. "De benen zijn er. Ik maak me geen zorgen over hem."

Remco Evenepoel maalt in de Dauphiné zijn eerste wedstrijdkilometers af sinds zijn zware val in de Ronde van het Baskenland 2 maanden geleden.

"Ik denk dat zijn vorm in stijgende lijn zit", vertelt Tom Paquot aan RTBF. De Luikenaar rijdt al 4 dagen in het zog van Evenepoel in de Dauphiné.

"Hij begon wat verzwakt aan de wedstrijd door zijn valpartij", aldus de Luikenaar. "De eerste twee tot drie dagen was hij zelfs weer een beetje zoals wij. Hij zweette een beetje op de beklimmingen."

Toch ziet Paquot ook positieve signalen. "Op de eerste dag was ik verrast hoe ontspannen hij was in de slotkilometers, zonder risico's te nemen. De conditie is er, anders was hij niet naar hier gekomen."

"Het is goed voor Remco om deze wedstrijd zonder al te veel druk te rijden. Ik denk dat het de ideale voorbereiding is op de Tour. En als je ziet wat hij gisteren deed in de tijdrit, dan heeft hij goede benen."

"Ik maak me dus geen zorgen over hem. En hij moet het zichzelf niet kwalijk nemen als hij de gele trui nog verliest. Zijn doel is de Tour, niet de Dauphiné."