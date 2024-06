"Zonder arrogantie, we hadden hier op gerekend": de uitgekiende en succesvolle strategie van Uno-X

di 4 juni 2024 14:17

Het zijn gouden dagen voor Uno-X Mobility. De Noorse ProTour-ploeg komt verrassend sterk voor de dag en krikt zijn zegetotaal steeds meer op. De ritwinst van Magnus Cort in de Dauphiné gisteren is de voorlopige kers op de taart. Voor de buitenwereld misschien een verrassing, maar dat is het niet voor de ploeg: "We weten waar we mee bezig zijn."

Alexander Kristoff, Abrahamsen Jonas en Magnus Cort Nielsen: allemaal stonden ze de afgelopen dagen op het hoogste schavotje.



8 zeges mag Uno-X Pro Cycling Team ondertussen al afvinken. Daarmee doet het beter dan gevestigde World-Tour ploegen als Bahrain Victorious en Movistar.



Het trosje Scandinaviërs is tegenwoordig in beresterke doen en rijgt de successen dan ook aan elkaar.



Opvallend: de helft van die overwinningen pakte het de laatste twee weken.



Al is dat geen verrassing voor ploegleider Gino Van Oudenhoven, trotse Belg te midden alle Noren.

Bouwen op ervaring

"Ik wil niet arrogant klinken, maar we hadden wel gerekend op de zege van Magnus Cort", opent Van Oudenhoven duidelijk.



"Ook de Antwerp Port Epic en Brussels Cycling Classic waren geen losse flodders. We weten waar we mee bezig zijn en werken hard. Het mooie is dat de hele ploeg op diezelfde lijn zit."



Wat vormt dan de hoeksteen van het verse succes?



"We hebben de ploeg in twee gedeeld. Enkele renners, zoals Abrahamsen, werkten een hoogtestage af in mei. Anderen, zoals Kristoff, bleven dan weer dichter bij huis om hun trainingsschema af te werken", legt Van Oudenhoven uit.

Uit ervaring weten we perfect wanneer een hoogtestage zijn vurchten zal afwerpen. Gino Van Oudenhoven - ploegleider Uno-X

"Door ieder jaar opnieuw verder te bouwen op onze kennis, kunnen we de hoogtestages steeds beter inplannen. Die ervaring werpt nu zijn vruchten af", vertelt de trotse ploegleider.



"We weten voor iedere renner wat het effect is van zo'n hoogtestage op zijn prestaties. Dan is het fantastisch als we daar ook de resultaten van zien."



Soren Waerenskjold opende dit jaar de rekening van Uno-X.

Springplank naar de WorldTour

De frisse triomfen mogen dan wel mooi zijn, piekt Uno-X niet te vroeg met de Tour in het vooruitzicht?



"Laten we eerlijk zijn: iedere rit in de Tour is als een WK. Dat is boksen in de hoogste gewichtsklasse. Wij schieten daar misschien net iets te kort, daarom dat we nu al willen oogsten", is het nuchtere antwoord van Van Oudenhoven.



En het draait niet enkel om de overwinningen.



"Juni is voor ons ook een belangrijke maand om UCI-punten te scoren. We zijn nog steeds een Pro Tour-ploeg. Als we de stap naar de WorldTour willen maken, wat toch een groot doel is, hebben we die punten broodnodig."



Iedere rit in de Tour is als een WK. Daarom moeten we nu al oogsten. Gino Van Oudenhoven - ploegleider Uno-X