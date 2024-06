Magnus Cort slaat Dauphiné-droom van vluchter Bruno Armirail aan diggelen in allerlaatste meters

ma 3 juni 2024 16:55

Critérium du Dauphiné Etappe 2 Wegwedstrijd 142 km 13:28 Gannat - 16:49 Col de la Loge Magnus Cort einde 0 20 40 60 80 100 120 142

De koers kent geen genade. Vluchter Bruno Armirail leek op zijn 30e lang op weg om zijn eerste wedstrijd in lijn te winnen, maar in de allerlaatste meters werd hij alsnog voorbijgesneld door Magnus Cort en co. De Deen van ploeg-in-vorm Uno-X neemt zo de leiderstrui van zijn landgenoot Mads Pedersen over. Primoz Roglic - die bonificatieseconden pakte - en Matteo Jorgenson mochten mee het podium op. Dylan Teuns was de eerste Belg op een zesde plaats.

Bekijk de spannende slotkilometer:

Waar de openingsetappe nog een muis baarde, kregen we in rit twee van de Dauphiné meer vuurwerk te zien.



Vijf vroege vluchters, met Belg Xandro Meurisse, kleurden de ontsnapping van de dag, in het peloton hielden de ploegen van de favorieten alles onder controle.



Aan de voet van de Col de la Croix Ladret (3,2 km aan 5,8%) was er dan genoeg over koetjes en kalfjes gekeuveld. Op 15 kilometer van de aankomst ontplofte de koers volledig.



Zet u schrap voor een ultiem kat- en muisspelletje.

Meurisse glipte mee in de vlucht van de dag.

Armirail gokt ...

Bruno Armirail had genoeg van zijn gezelschap en trok er vooraan alleen op uit, in het peloton was het Aleksandr Vlasov die de debatten opende.



Er zat snee op de versnelling van de Fransman van Decathlon AG2R, zijn medevluchters werden door een hongering peloton opgeslokt.



Bora-Hansgrohe bleef het tempo bepalen, tot hun grote verbazing kregen ze gele trui Mads Pedersen er maar niet af. Een nieuwe tempoversnelling van Marc Soler (UAE) deed de Deen dan toch kapseizen.



Eenzame koploper Armirail bouwde zijn voorgift steeds meer uit, op 3 kilometer van de meet leek zijn eerste WT-zege hem niet meer te ontsnappen.



Als een bezetene bleef hij beuken tegen het aanstormende peloton, dat op 25 seconden zat.

... maar Magnus Cort hit de jackpot

Op de top van de Col de la Loge stak plots de mist op. Armirail keek om en zag niets, een luttele 300 meter vals plat scheidde de boerenzoon van de finish.



Tot plots een Deen opdook.



Magnus Cort Nielsen timede zijn jump perfect en raasde voorbij Armirail, die 150 meter te kort kwam.



Het dubbeltje draaide op de verkeerde kant voor de Fransman, terwijl de "vliegende snor" twee vliegen in één klap slaat: ritwinst én geel, het is voorlopig Denemarken boven in deze Dauphiné.



Primoz Roglic finishte in het wiel van Magnus Cort als tweede, Matteo Jorgenson pakt het brons.



Remco Evenepoel sprintte nooit mee voor de overwinning en eindigde in dezelfde tijd van de Deense winnaar, arme Armirail bolde uiteindelijk als 33e binnen.

Magnus Cort: "De leiderstrui in een grote koers zoals Dauphiné pakken, is iets om te onthouden"

"Deze zege is fantastisch. Ik had niet de beste start dit jaar bij mijn nieuwe ploeg (Uno-X) en ik raakte ook nog eens geblesseerd voor een langere periode. Om dan nu terug te komen en hier te winnen, is onbeschrijfelijk."



"Op de slotklim zat ik echt op mijn limiet, ik moet de ploeg bedanken dat ze me steeds weer vooraan brachten. Mijn ploegmakkers zetten me perfect af voor de streep. Dat ik zo ook de gele trui mag dragen, is iets dat ik voor altijd zal onthouden. "



Remco Evenepoel: "Wou nog niet meesprinten, want er komt nog veel op ons af"

Uitslag Rit 2 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Magnus Cort 3:21:42 Uno-X Mobility UXM 2 Primož Roglic +0 BORA - hansgrohe BOH 3 Matteo Jorgenson +0 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Giulio Ciccone +0 Lidl - Trek LTK 5 Oier Lazkano +0 Movistar Team MOV 6 Dylan Teuns +0 Israel - Premier Tech IPT 7 Lukas Nerurkar +0 EF Education - EasyPost EFE 8 Clément Champoussin +0 Arkéa - B&B Hotels ARK 9 Romain Grégoire +0 Groupama - FDJ GFC 10 Guillaume Martin +0 Cofidis COF meer tonen naam resultaat ploeg 1 Magnus Cort 7:23:02 Uno-X Mobility UXM 2 Primož Roglic +4 BORA - hansgrohe BOH 3 Matteo Jorgenson +6 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Bruno Armirail +8 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 5 Clément Champoussin +10 Arkéa - B&B Hotels ARK 6 Derek Gee +10 Israel - Premier Tech IPT 7 Oier Lazkano +10 Movistar Team MOV 8 Krists Neilands +10 Israel - Premier Tech IPT 9 Juan Ayuso +10 UAE Team Emirates UAD 10 Jack Haig +10 Bahrain Victorious TBV meer tonen