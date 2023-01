Uno-X in de Tour: de Noors-Deense droomfabriek met Ajax als inspiratiebron

Uno-X heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat een uitnodiging voor de Tour de France de heilige graal was. De ploeg bouwt al enkele jaren, maar maakt de jongste jaren een echte groeispurt. Die mondt nu uit in een feest van 3 weken tussen Bilbao en Parijs. Het ambitieuze Uno-X wil Scandinavische groeibriljanten laten uitgroeien tot de toppers van morgen. De grote roerganger is Jens Haugland, de 39-jarige general manager van de ploeg (die ook een vrouwenafdeling heeft). "We zijn ongelofelijk trots en dankbaar met deze uitnodiging. De Tour de France is de ultieme droom. Om daar nu deel van uit te maken, voelt als een overwinning voor de hele ploeg", reageert hij. Haugland legde in 2021 bij Wielerflits in geuren en kleuren uit hoe de wielermicrobe hem helemaal heeft ingepalmd en wat het plan is van de Noorse droomfabriek.

Noorse en Deense cocktail

Uno-X focust zich als succesvolle Noorse onderneming op onbemande tankstations in Noorwegen en Denemarken. Het wielerteam werd ingeschakeld als marketingzet, maar niet als een goedkope zeepbel op korte termijn. "Al in 2013 hebben we afgesproken dat áls we het zouden doen, dat we het dan ook voor een heel lange tijd willen doen. De wielerploeg is dus kort samengevat eigenlijk een levend marketingplan", vertelde Haugland bij onze Nederlandse collega's. Uno-X koerst onder Noorse vlag en wil talentvolle jongeren in de eerste plaats ontwikkelen. "Velen denken dat Noorwegen een onderontwikkeld wielerland is. Maar er zitten echt wel heel goede renners in onze ploeg", legde ploegleider Gino Van Oudenhove vorig jaar nog uit. "Ze hebben het talent, leren heel snel en zijn heel gepassioneerd."

Bij Uno-X is het vooral de bedoeling om zelf nieuwe Scandinavische talenten te ontwikkelen. ploegleider Gino Van Oudenhove

Maar de Noorse kweekvijver is natuurlijk niet eindeloos en zo is een kruisbestuiving met Deens bloed ontstaan. "Dat zorgt voor een knusse groepssfeer, waardoor de renners zich meer op hun gemak voelen", zegt Van Oudenhove. "Er zijn momenteel genoeg goede renners in Noorwegen en Denemarken om een goede WorldTour-ploeg te hebben. Maar bij Uno-X is het vooral de bedoeling om zelf nieuwe Scandinavische talenten te ontwikkelen." Zal er bij Uno-X dan nooit een renner van buiten Scandinavië in de ploeg zitten? "Zeg nooit "nooit". Maar de Noren zijn redelijk chauvinistisch en zelf vind ik die Scandinavische gedachte heel mooi." "Het grote voordeel met deze ploeg is dat we tijd hebben. Het ultieme doel is meedoen in de WorldTour en de Tour de France rijden." Die laatste wens van begin 2022 gaat nu dus in vervulling. En wie de sociale media even bekijkt, merkt op hoe groot de gunfactor in het peloton is.

"We houden onze renners niet tegen als ze een stap kunnen zetten"

In het Noors-Deense dankwoord zal er zeker aandacht zijn voor Alexander Kristoff. De 35-jarige Noorse legende werd deze winter aangetrokken, maar niet om uit te bollen. Hij moet een echte mentor worden. Wie zijn de grootste parels dan die Kristoff en co helemaal willen laten openbloeien? Tobias Halland Johannessen (23) won in 2021 de Ronde van de Toekomst en wordt dankzij zijn sprint, zijn klimkwaliteiten en behendigheid beschouwd als een type-Julian Alaphilippe. Johannessen werd 7e in Catalonië en 10e in de Dauphiné tussen de grote jongens, maar zakte daarna weg door aanhoudende knieproblemen. Een oud zeer waardoor hij deze zomer zelfs aan stoppen dacht, maar na een operatie lacht de toekomst hem weer toe. Dat geldt ongetwijfeld ook voor Soren Waerenskjold (22), wereldkampioen tijdrijden bij de beloften in Wollongong en 3e in de Australische WK-wegrit. Ook onder meer Anthon Charmig, Jacob Hindsgaul en Rasmus Tiller wordt een grote toekomst voorspeld, maar voor een opleidingsploeg is er altijd een keerzijde aan de medaille. De voorbije jaren werd de ploeg vaak leeggeroofd: talenten als Tobias Foss, Andreas Leknessund, Johan Price-Pejtersen en Julius Johansen werden verleid door de WorldTour. "Wij houden onze renners niet tegen als zij een volgende stap kunnen maken. Voor ons is het belangrijk dat een renner bij ons blijft, tot hij denkt: "Het is beter om mijn heil elders te zoeken." Dat mag.”

Johannessen won vorig jaar de Ronde van de Toekomst.

Volgens de Ajax-filosofie