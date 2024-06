Opnieuw prijs voor Uno-X op Belgische bodem: ongrijpbare Jonas Abrahamsen wint Brussels Classic na verrassingsaanval

zo 2 juni 2024 15:12

Brussels Classic Wegwedstrijd - mannen Wegwedstrijd 218.4 km 10:00 Brussel - 15:15 Brussel Jonas Abrahamsen einde 0 30 60 90 120 150 180 218.4

Noorwegen boven in België wielerland. Na Alexander Kristoff gisteren in de Heistse Pijl heeft nu ook Jonas Abrahamsen de Brussels Cycling Classic gewonnen. De beresterke renner van Uno-X verraste vriend en vijand met een late uitval. Biniam Girmay (2e) en Kaden Groves (3e) mochten mee het podium op na een elitesprintje.



Wie de Brussels Cycling Classic aan zijn erelijst wilde toevoegen, moest van goede huize zijn. Bij de tweede passage over de Muur van Geraardsbergen op 60 km van het einde brak de koers helemaal open. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) trok vol door en voerde een eerste schifting door. Zo had onder meer Alexander Kristoff - gisteren nog winnaar van de Heistse Pijl - de boot gemist. Op het duo Bosberg-Congoberg smeerde de bedrijvige en sterke eerste groep de achtervolgers al snel een minuut aan. Even leken we op 30 km van de meet weer naar een samensmelting te gaan door een Frans-Nederlandse alliantie tussen Total Energies en TDT-Unibet, maar de achtervolgers konden de laatste hectometers nooit dichtrijden. Een massasprint leek in de maak. Maar dat was buiten de Noor Abrahamsen gerekend. Op 12 km van het einde demarreerde hij op de Heiligekruiswegstraat. Enkel Svrcek, die ook in de dagvlucht zat, sprong naar zijn wiel.

Het duo breidde mondjesmaat zijn voorsprong uit tot 23 seconden. Maar het ging blijkbaar nog niet snel genoeg voor de Noor, die met nog 5 km te gaan besloot om een solo op poten te zetten.



De vogel was gaan vliegen. In de laatste meters leek de beer van Uno-X te kraken, maar hij slaagde er toch in om een aanstormend peloton af te houden.

Mooi weekend voor Uno-X dat na gisteren met Kristoff zijn tweede overwinning op Belgische bodem boekt dit weekend.

Girmay eindigde nog nipt 2e nadat Groves de laatste twintig meter de benen stilhield. Een 3e plaats was zijn deel.

Bekijk: de laatste kilometer van stervende zwaan Abrahamsen

"Ik ben blij dat ik de vruchten pluk van mijn eerste hoogtestage"

Met een kamerbrede glimlach verscheen Jonas Abrahamsen voor Christophe Vandegoor na het behalen van zijn eerste profzege. “Ik counterde eigenlijk op een aanval van iemand anders en ineens kreeg ik met Quick-Step-renner Svrcek een mannetje in mijn gezelschap en waren we met twee weg", vertelt de Noor over de finale. “Op 5 km van het einde viel ik dan nog eens aan en zat ik alleen. Het was zo’n goed gevoel om mijn eerste profzege binnen te halen met een solo.” “De laatste 300 meter geloofde ik pas dat ik echt kon winnen", glundert de 28-jarige renner. "Ik was er in de Tirreno al dichtbij, maar toen werd ik de laatste 50 meter nog gegrepen. Ik ben gewoon vol doorgegaan om de overwinning te pakken." "Ik ben zo trots op het team na dit weekend. Ik ben blij dat ik de vruchten pluk van mijn eerste hoogtestage. Hopelijk kunnen we ook in Tour toeslaan."

Bekijk: de interviews met Girmay (2e) en Groves (3e)

Uitslag Brussels Classic 2024 naam resultaat ploeg 1 Jonas Abrahamsen 4:53:23 Uno-X Mobility UXM 2 Biniam Girmay +4 Intermarché - Wanty IWA 3 Kaden Groves +4 Alpecin - Deceuninck ADC 4 Pascal Ackermann +4 Israel - Premier Tech IPT 5 Matteo Moschetti +4 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 6 Sebastián Molano +4 UAE Team Emirates UAD 7 Filippo Fiorelli +4 VF Group - Bardiani - CSF - Faizanè VBF 8 Lionel Taminiaux +4 Lotto - Dstny LTD 9 Milan Fretin +4 Cofidis COF 10 Francisco Galván +4 Equipo Kern Pharma EKP meer tonen