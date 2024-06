Elfde coach in tien jaar: Chelsea stelt Enzo Maresca aan als nieuwe trainer

De zoektocht naar een nieuwe coach heeft niet lang geduurd bij Chelsea. Twee weken nadat de club afscheid genomen had van Mauricio Pochettino, hebben de Londenaars Enzo Maresca voorgesteld als nieuwe trainer.

Maresca werd dit seizoen kampioen met Leicester in de Championship, de Engelse tweede klasse, maar zal de club dus niet leiden op het hoogste niveau. Daarvoor was Maresca al coach in Parma in 2021. In het seizoen 2022-2023 assisteerde hij Pep Guardiola bij Manchester City.

Bij Chelsea zijn ze in de wolken met de aanstelling van Maresca: "Hij heeft zichzelf bewezen als een excellente coach die indrukwekkende resultaten heeft geleverd met een opwindende en herkenbare speelstijl."

Ook Maresca zelf is opgetogen met de kans die hij krijgt: "Het is een droom om Chelsea, een van de grootste clubs in de wereld, te coachen. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de getalenteerde spelers en staf om zo een ploeg te vormen die de traditie van de club hooghoudt."

Chelsea eindigde dit seizoen als 6e in de Premier League. Het is nu aan Maresca om beter te doen en de miljoenen van voorzitter Boehly te laten renderen.