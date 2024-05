Atalanta neemt De Ketelaere definitief over van Milan: "We zijn heel tevreden en gaan samen door"

Wat iedereen verwachtte, is nu ook bevestigd: Charles De Ketelaere (23) verlaat AC Milan en trekt definitief naar Atalanta. Dat heeft Atalanta-voorzitter Antonio Percassi vrijdag aangekondigd. De Ketelaere brak dit seizoen helemaal door bij 'La Dea' en won er deze week nog de Europa League.

Na een verloren jaar in Milaan, met 0 goals en amper 1 assist in 40 wedstrijden, ging Charles De Ketelaere dit seizoen op huurbasis zijn geluk beproeven in Bergamo.

Bij Atalanta herleefde de jonge Belg volledig. De Ketelaere genoot veel vertrouwen van coach Gian Piero Gasperini en bedankte met 14 goals en 9 assists in alle competities.

Zo had de Rode Duivel een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor de Champions League en het behalen van een historische eerste Europese beker voor Atalanta: 'La Dea' versloeg vorige week Leverkusen in de Europa League-finale.

Al rond de winterstop zwollen de geruchten aan dat Atalanta De Ketelaere ook definitief zou overnemen van Milan. Zo is er sprake van een aankoopoptie van om en bij de 27 miljoen euro.

Dat bedrag is 10 miljoen minder dan wat Milan in 2022 voor hem betaalde aan Club Brugge. De Milanezen zouden wel nog een doorverkooppercentage hebben.

Vrijdag volgde er ook witte rook. Atalanta-voorzitter Antonio Percassi bevestigde in La Gazzetta dello Sport dat zijn club De Ketelaere definitief aan zich zal binden. "We houden van Charles. Wij zijn heel tevreden over hem en gaan samen langer door."