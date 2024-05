Van welp in Milaan naar leeuw in Bergamo: het Europese parcours van De Ketelaere in beeld

do 23 mei 2024 12:48

Na de ontgoocheling in Milaan de glorie in Bergamo. Charles De Ketelaere heeft Atalanta aan een eerste prijs geholpen in 61 jaar. Met twee goals en twee assists had de Rode Duivel zijn aandeel in de Europa League-eindzege.

Na een vervloekt debuutseizoen bij AC Milan sprong Charles De Ketelaere vorig jaar gretig op de springplank die Atalanta hem aanbood. En de springveren doen hun werk. Moest de Rode Duivel vorig jaar nog vrede nemen met 1 assist in Milaan, dan kan hij nu 14 goals en 9 assists voorleggen. Een wereld van verschil. Werd hij vorig jaar na de groepsfase van de Champions League amper nog 13 minuten ingeschakeld bij Milan, dan stond De Ketelaere nu in elke Europese wedstrijd van Atalanta op het veld. Zo kon de 23-jarige Belg ook zijn steentje bijdragen bij de Europese eindzege met 2 goals en 2 assists. Zijn 2 doelpunten in de groepsfase tegen Rakow mogen gezien worden, maar zijn assist in de kwartfinale tegen Liverpool is pas echt klasse. Coach Gian Piero Gasperini beloonde De Ketelaere dan ook met een basisplaats in de finale in Dublin. In iets minder dan een uur toonde de Rode Duivel zich wel, maar was het ploegmaat Ademola Lookman die de schijnwerpers opeiste.

We kwamen met elf leeuwen op het veld die hen onder druk zetten. Charles De Ketelaere