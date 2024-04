Tadej Pogacar op zijn hoede voor "ongelooflijke" wereldkampioen in Luik: "Al mis ik Evenepoel op startlijst"

vr 19 april 2024 18:37

Als de gedoodverfde favoriet spreekt, luistert de massaal aanwezige media met veel plezier. Tadej Pogacar oogt ontspannen voor Luik-Bastenaken-Luik. Een wedstrijd die hem nog niet veel geluk bracht. Moet hij toch uitdager Mathieu van der Poel vrezen? "Het is nooit leuk om tegen hem te rijden, omdat hij zo sterk is", gniffelt de Sloveen, die liefst ook Remco Evenepoel aan de start zag staan.

Ontspannen, goedlachs en met een licht gebruind gelaat. Neen, Tadej Pogacar heeft duidelijk niet de helse omstandigheden in de Waalse Pijl achter de kiezen. "Ik ben blij dat ik in het zonnetje heb kunnen trainen", deelt de Sloveen. "Het was er 20 graden. Het was wel vreselijk om de jongens zo te zien afzien op de tv. Al denk ik dat de voorbereiding weinig verschil zal maken." Want koershardheid mist de klimgeit niet. "De vorm zit goed voor zondag. Al ligt de focus ook wel al op de Giro en Tour", geeft Pogacar toe. "Mijn voorbereiding bevat veel lange trainingsblokken en ik heb er ook vertrouwen in. Al wil ik er ook altijd bij zijn in koersen als de Waalse Pijl. Die op tv zien, prikkelt met om weer wedstrijden te rijden." Motivatie genoeg, zeker omdat Luik-Bastenaken-Luik zijn favoriete klassieker is.

Ik hoopte eindelijk eens een duel uit te vechten met Evenepoel. Tadej Pogacar

In Luik treft Pogacar ene Mathieu van der Poel. Op lichaamsbouw alleen maakt de Nederlander geen schijn van kans, toch is de man aan het woord op zijn hoede. "Uiteraard is het parcours meer geschikt voor echte klimmers, maar we weten allemaal dat hij alles kan. Wat hij elk jaar doet, is geweldig. Hij springt in het oog met de wereldkampioenentrui." "Mathieu pikt er zijn wedstrijden uit en haalt dan ongelooflijk uit. Hij is echt een renner voor de grote afspraken. Leuk is het nooit om tegen hem te rijden, omdat hij zo sterk is", gniffelt de Sloveen. Hij verlekkert zich op een open wedstrijd met veel vroege aanvallen. Al blijft er toch één manco: de afwezigheid van Remco Evenepoel. "Ik sprak al kort met hem na zijn val. Ik ga hem zeker missen op de startlijst. Ik hoopte eindelijk eens een duel uit te vechten, maar cycling sucks sometimes." "Als alle toppers er zijn en je wint, voel je meer voldoening. Maar er zijn nog voldoende uitdagers", concludeert Pogacar.

Verantwoordelijkheid van renners in valpartijen

De reden van Evenepoels afwezigheid kwam ook ter sprake: de zware val in de Ronde van het Baskenland. "Dit jaar heb ik twee van de vreselijkste valpartijen gezien vanaf mijn zetel", jammert Pogacar. "Als renners nauwelijks bewegen op de grond, hoop je gewoon dat er snel hulp komt en ze oké zijn." "Valpartijen gebeuren nu eenmaal. Ook in de toekomst zullen ze deel uitmaken van de belangrijke sport. We gaan elk jaar sneller en sneller. We tasten de grenzen af, terwijl we ook niet alle ritten kan verkennen." "Uiteraard is het ook de verantwoordelijkheid van de renners zelf. Ze geven dan de organisatoren de schuld, maar rijden zelf te hard."