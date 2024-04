Optimistische Evenepoel spreekt voor het eerst na val: "Ik kan niet wachten tot de Tour en de Spelen"

vr 19 april 2024 16:10

Evenpoel verzekerde dat zijn doelen in de zomer niet in gevaar zijn.

Twee weken na de zware crash in het Baskenland heeft Remco Evenepoel de stilte doorbroken. Onze landgenoot blikte in een podcast van zijn team Soudal-Quick Step terug op de val en keek ook vooruit naar zijn komende doelen, die hij positief tegemoet gaat. "Het enige dat verandert, is dat mijn opbouw naar de Tour een week eerder begint."

"Ik voel me goed, al beter dan een week geleden. Ik kan echt niet klagen, mijn lichaam sterkt weer aan en de pijn vermindert elke dag." Een goedgeluimde Remco Evenepoel heeft in zijn ploegpodcast 'The Wolfpack Howls' voor het eerst gesproken na zijn zware val in het Baskenland, twee weken geleden. "Vergeleken met andere jongens ben ik er nog goed vanaf gekomen", blikt hij terug. "We gingen 80 kilometer per uur in die bocht, alles ging zo snel. Primoz (Roglic) lag naast me in het ziekenhuis en met Jonas (Vingegaard) had ik ook al contact. Gelukkig is niemand er met grote blessures uit gekomen."

Ik dacht altijd dat sleutelbeenblessures wel meevielen, maar nu ik er zelf eentje heb gehad, moet ik mijn mening aanpassen. Remco Evenepoel

Bij de val liep Evenepoel een sleutelbeen- en schouderbladbreuk op. Enkele dagen later werd hij geopereerd aan zijn sleutelbeen.

"Ik dacht altijd dat sleutelbeenblessures wel meevielen, maar nu ik er zelf eentje heb gehad, moet ik mijn mening aanpassen", grijnst Evenepoel. "Ik heb echt afgezien de eerste week na de val. Maar nu kan ik terug normaal slapen."

Ramadan en ijsjes

Door zijn val moest Evenepoel een kruis maken over zijn doelen in het klassieke voorjaar, maar kreeg hij wel een onverwachte vakantieblok.

"Ik probeer nu van mijn 'mid-season break' te genieten. Ik heb samen met de familie van Oumi (zijn vrouw, red.) het einde van de ramadan gevierd. Verder heb ik veel gerust en naar het voetbal en de koers gekeken. De Amstel was moeilijk om te bekijken, de Waalse Pijl wat minder", knipoogt hij. Ondertussen werkt Evenepoel geduldig aan zijn comeback. "In het verleden heb ik soms wat willen rushen in mijn revalidaties. Die ervaring helpt me nu om mijn tijd te nemen en de blessures rustig volledig te laten genezen, alvorens ik terug de fiets terug op kruip."

In het verleden heb ik soms wat willen rushen in mijn revalidatie. Die ervaring helpt me nu om rustig te blijven. Remco Evenepoel

"Ik deed al wat werk met de fysio en in de gym, om mijn systeem terug in gang te krijgen. Buiten rijden op de fiets is echt nog niet aan de orde, maar ik hoop snel op de rollen te kunnen zitten."

"Ik heb het geluk dat ik door mijn blessures niet te veel vorm verlies. Ik moet gewoon wat op mijn voeding letten, zo weet ik dat ik nu vooral veel calcium nodig heb. Melk, yoghurt, en veel ijs. Dat is de sleutel", lacht hij.

Evenepoel werd in Herentals geopereerd.

Franse zomer

En dus kan het vizier alweer op de volgende doelen gericht worden. Die spelen zich allebei af in de zomer en in Frankrijk: de Tour en de Olympische Spelen. Zijn val verandert daar niets aan, verzekert Evenepoel.

"Het enige dat zal veranderen, is dat de opbouw naar de Tour nu een week eerder zal beginnen. De hoogtestages komen niet in het gedrang, en afhankelijk van de vorm kiezen we in juni dan voor de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Daarna zal de Tour er al snel zijn." "De zomer wordt speciaal. Elke training sinds november is in functie van de Tour en de Spelen geweest. Ik kan niet wachten tot dan, maar er ligt nog heel veel werk op de plank. Maar goed, het is beter om nu geblesseerd te zijn dan binnen enkele weken."

De zomer wordt speciaal. Elke training sinds november is in functie van de Tour en de Spelen geweest. Remco Evenepoel

Tot slot legt podcasthost Phil Lowe Evenepoel nog een stevig dilemma voor. Wat verkiest hij: Tourpodium, een medaille op de Spelen of Anderlecht - zijn jeugdclub - in de Champions League?

"Dat is een moeilijke. Als ik echt moet kiezen, dan kies ik voor de Spelen, omdat er in de Tour nog kansen komen. Of doe toch maar Anderlecht kampioen", lacht onze landgenoot.