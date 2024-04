Jouw gids voor Luik-Bastenaken-Luik 2024 (mannen en vrouwen): met Kopecky, zonder Evenepoel

Met Luik-Bastenaken-Luik sluiten we dit weekend het voorjaar af. De mannen rijden de Ardennenklassieker al voor de 110e keer, bij de vrouwen staat La Doyenne voor de 8e keer op het programma. Alle praktische informatie lees je in onze gids.

In Luik werd een kamp aangekondigd tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar , maar die topaffiche mocht snel de prullenmand in. Al na 84 kilometer kwam Pogacar zwaar ten val in een afdaling.

Vollering trok aan het langste eind in de tweestrijd tussen haar ploeg SD Worx en het Trek van Elisa Longo Borghini . Op de streep in Luik won de Nederlandse.

Om 13.45 uur gaat de vrouwenkoers officieel van start, tegen 18 uur bolt de winnares over de streep in Luik.

Door een val in de Ronde van het Baskenland kan Remco Evenepoel zijn titel niet verdedigen in Luik. Wereldkampioen Mathieu van der Poel is er wel bij, hij rijdt La Doyenne voor de tweede keer in zijn carrière (na een 6e plaats in 2020).

Als de wereldkampioen het monument wil winnen, zal hij moeten afrekenen met zijn maatje en topfavoriet Tadej Pogacar. In 2021 verraste de Sloveen Julian Alaphilippe in een sprint. Iets zegt ons dat hij nu het zekere voor het onzekere neemt en voor een solo opteert.

Naast Van der Poel en Pogacar is ook uitkijken naar Tom Pidcock. De winnaar van de Amstel Gold Race heeft dit seizoen zijn zinnen gezet op een monument.

Meer kandidaten voor een mooie prestatie in Luik: Benoît Cosnefroy, Dylan Teuns, Tiesj Benoot, Marc Hirschi, Juan Ayuso, Ben Healy en Mattias Skjelmose (als hij opgewarmd raakt na de ijzige Waalse Pijl).