Tadej Pogacar zakt niet verkleumd af naar Luik: "Hier is het niet ijskoud"

Terwijl zijn collega's een ijskoude editie van de Waalse Pijl afwerkten, warmde Tadej Pogacar zich in Monaco op voor Luik-Bastenaken-Luik. En opwarmen mocht je letterlijk nemen: "Hier is het niet zo ijskoud."

Tadej Pogacar zal maar al te blij zijn dat hij zijn titel niet verdedigde in de Waalse Pijl. In Monaco was het beter vertoeven, maakte hij duidelijk op Strava.

De Sloveen werkte een trainingsrit af van meer dan 200 km met bijna 3.000 hoogtemeters. "Hier was het niet zo ijskoud", schreef hij met een knipoog naar zijn collega's.

Ook Freddy Ovett, de vaste trainingsmakker van Mathieu van der Poel, verwees naar de Waalse Pijl na zijn ritje. "Hier geen hagelstenen", klonk het op Strava. Of Van der Poel meereed, is niet duidelijk.