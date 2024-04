De sterren voor Luik-Bastenaken-Luik (m): dezelfde favorieten als in de Strade Bianche, Van der Poel op 2e rij

za 20 april 2024 23:53

Een voorjaarsklassieker waarbij Mathieu van der Poel aan de start staat en geen 3 sterren krijgt? Dat kan enkel in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn maatje Tadej Pogacar en Tom Pidcock torenen nog boven de Nederlander uit. Niet toevallig waren dat ook de twee 3-sterrenfavorieten voor de Strade Bianche.

⭐⭐⭐

Het gedroomde titanenduel met Remco Evenepoel komt er weer niet. Vorig jaar zag Tadej Pogacar de ontknoping van Luik-Bastenaken-Luik vanuit zijn ziekenhuisbed. Een val na 85 kilometer was de boosdoener. Het jaar daarvoor verscheen de Sloveen niet aan de start door het overlijden van zijn schoonmoeder. Na 4 weken trainingsarbeid hoopt Pogacar vandaag wel met een zegekrans op het podium te staan. Dan zal Pogi wel moeten afrekenen met Tom Pidcock. De Brit zit al maandenlang met Luik in zijn hoofd. Een monument afvinken is zijn grote doel dit voorjaar. In de Amstel Gold Race bewees Pidcock dat het meer dan snor zit met zijn vormpeil. Hopelijk was de koude in de Waalse Pijl voor hem een "accident de parcours."

⭐⭐

Pogacar zal misschien nog het meest op zijn hoede zijn voor Mathieu van der Poel.



De wereldkampioen droomt van een 3e monument op een rij. Maar in de Amstel Gold Race vertoonde hij voor het eerst tekenen van zwakte. Of was dat doelbewust? Eerste Belg in het favorietenlijstje is Maxim Van Gils (Lotto-Dsnty). Met een 3e plek in de Waalse Pijl beweest de kopman van Lotto-Dstny dat hij weer toegroeit naar zijn Strade Bianche-conditie. Voor de Amstel Gold Race zouden we nooit getwijfeld hebben aan Mattias Skjelmose. Maar de beelden van de bevende Deense kampioen, die weggedragen werd tijdens de Waalse Pijl, hebben dat vertrouwen wat aangetast. Gelukkig voor Skjelmose zijn de weergoden vandaag wat milder. Vorig jaar vertolkte hij in La Doyenne al een hoofdrol in de strijd voor plek 2. Speelt hij vandaag weer mee?

⭐