Vol voor olympische droom: wereldkampioenenduo in beachvolleybal krijgt voortaan financiële ondersteuning

ma 18 maart 2024 14:23

Heuglijk nieuws uit beachvolleyballand. Kyan Vercauteren en Joppe Van Langendonck gaan zich dankzij de steun van Sport en Volley Vlaanderen voltijds richten op de discipline waarin ze wereldkampioen werden. Dat vertelden ze in de podcast Tweemansblok. "Vanaf nu kunnen we werken aan een piramide in het beachvolleybal", deelt Kris Eyckmans.

Even terug in de tijd naar zondag 12 november 2023. Kyan Vercauteren en Joppe Van Langendonck kronen zich in Thailand tot wereldkampioenen beachvolleybal bij de beloften. Een onverwachte prestatie die er kwam na een crowdfunding om de dure reis te betalen. Op eigen houtje zette het duo zichzelf en de sport op de kaart in België. Die schokgolf werpt enkele maanden later zijn vruchten af. "Voor het eerst zijn er middelen vrijgemaakt voor een belofteproject in het beachvolleybal", deelt Kris Eyckmans, Technisch Directeur Topsport bij Volley Vlaanderen, bij Marc Willems en Dominique Baeyens.

Alles op het zand en de Spelen

Dat er voortaan (financiële) ondersteuning komt, is een gigantische stap voor de prille twintigers die dromen van de Spelen in LA anno 2028. "Vroeger was het zo dat jongens en meisjes na het 6e middelbaar zelf hun weg moesten zoeken", deelt Eyckmans. "Maar nu, dankzij Sport en Volley Vlaanderen, komt er financiële ondersteuning. Joppe en Kyan zijn daar het uithangbord voor dankzij hun wereldtitel." "Vanaf nu kunnen we werken aan een piramide in het beachvolleybal. We vertrekken vanuit de jeugd en bekijken wat de volgende stappen zijn in een eliteprogramma", klinkt het veelbelovend. Dus twijfelen de talentvolle beachers niet langer: achter hun carrière in de zaal zetten ze komende lente een punt. Hun studies - Joppe volgt Chemie, Kyan kinesitherapie - willen ze wel nog combineren met het project. "Maar extra druk? Neen, die voel ik niet", blijft Van Langendonck kalm. "Die legden we onszelf ook al genoeg op."

Om die financiële steun te krijgen, is het belangrijk dat het potentieel er is om naar de top 8 van de wereld toe te groeien. Tom Pelsmaekers