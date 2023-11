Wat als Roeselare belt? WK-succes zet beachvolleybalduo voor moeilijke keuze: "Combinatie is onmogelijk"

Twee weken na de onverhoopte triomf gaat het leven stilaan weer zijn gewone gangetje. Of toch niet? Wereldkampioenen Joppe Van Langendonck en Kyan Vercauteren hebben zichzelf flink aan het denken gezet. Kiezen ze vol voor hun olympische droom op het strand, of haalt hun passie voor volleybal in de zaal het? Sportweekend voelde het duo aan de tand.