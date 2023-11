De wereldtitel van Kyan Vercauteren en Joppe Van Langendonck was geen toevalstreffer, maar kwam wel onverwacht. Ook voor de Belgische volleybalbond. "Beachvolleybal is aan het boomen", zegt Dries Koekelkoren, head of Beach Volleyball bij Volley Belgium en coördinator beachvolleybal bij Volley Vlaanderen.

"Door de coronapandemie moesten heel wat teams naar buiten en leerden ze beachvolleybal kennen. We hebben geprobeerd om daar op in te spelen door knowkow te verspreiden en te investeren in infrastructuur."

Op topsportvlak staat beachvolleybal in België niet helemaal in de kinderschoenen. "Pioniers Liesbeth Mouha en Liesbet Van Breedam behaalden een mooi resultaat op de Olympische Spelen in Peking", zegt Koekelkoren, die zelf samen met Tom van Walle net niet in Rio en Tokio geraakte.

"In die periode hebben we vanuit de federatie de topsportschool beachvolleybal opgestart. We zijn nu drie jaar bezig om jongeren op te leiden en klaar te stomen voor het internationale circuit." Maar tot die jongeren behoren Vercauteren en Van Langendonck niet. "Ik was net een jaar te oud", vertelt Vercauteren. "Wij zitten niet aan de topsportschool, maar trainen wel mee."