Geslaagde zoektocht naar €5.000 leverde hen het grote gelijk op: het WK-sprookje van het Belgische beachduo

"Ik heb ook wat filmpjes doorgekregen van fans die op groot scherm keken. Erg leuk, want dat was voor ons een verrassing."

Terwijl de smartphone van Kyan Vercauteren de drang weerstaat om te ontploffen, probeert de kersverse wereldkampioen een dag later alle felicitaties in ontvangst te nemen.

Want de reis naar Zuidoost-Azië was geen eenvoudige voor Vercauteren en Van Langendonck.

Ongeslagen underdogs

Een paar weken later staan jonkies Vercauteren (19) en Van Langendonck (20) met hun voeten op Thaise bodem. Hun doel: een plekje bij de beste 8 duo's van de wereld bemachtigen.

Al voelen de Belgen snel dat de loting hen meezit. "We kregen niet de moeilijkste landen voorgeschoteld in de groepsfase, dus dat was een mooie binnenkomer. Ook daarna ontweken we de toppers."

Maar wie wereldkampioen wil worden, komt ooit de kleppers tegen. Topfavoriet Frankrijk wachtte zijn noorderburen op in de halve finale.

"We waren realistisch en dachten toen dat we een partij om het brons zouden spelen", blikt Vercauteren terug, ondanks de ongeslagen reeks.