Kan paleisrevolutie beterschap brengen in Amsterdam? "Mensen als Mislintat worden vervangen door Ajax-DNA"

"Dit is nog nooit gebeurd bij Ajax, dat vroeger de beste club van Europa was", vertelt Nederlands voetbalanalist en voormalig jeugdspeler bij de Ajacieden, Youri Mulder.

Een geluk bij een ongeluk?



Ajax haalde met Louis van Gaal - als adviseur - en de nieuwe trainer John van 't Schip opnieuw Amsterdams bloed binnen.



"Die hebben in tegenstelling tot Mislintat wél opnieuw het Ajax-DNA. Vanuit Duitsland haalde Mislintat spelers op basis van data, dat is niet de manier waarop Ajax zijn successen heeft behaald in het verleden. Ajax is het tegenovergestelde. Het is geen club van cijfers, maar van intuïtie."



"Maar je merkt dat die werking en degenen die het uitvoerden stilletjes weer vervangen worden door échte Ajacieden. Die moeten weer naar buiten dragen waar de club écht voor staat."



Zo hunkeren ook de supporters naar herkenbaarheid.



"Een Ajax-supporter wil niet gewoon winnen, die wil mooi voetbal zien in het stadion. Momenteel loopt het vol verwarde fans in Amsterdam. Ze krijgen zelfs medelijden van de buitenwereld. Dat is een belediging voor de zelfverzekerde Amsterdammers."

Iets wat Louis van Gaal en co ongetwijfeld persoonlijk zullen nemen.