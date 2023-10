Nieuwe Ajax-trainer verloor onlangs zijn vrouw, maar heeft job aan haar te danken: "Zei dat ik er vol voor moest gaan"

"Ik ben blij dat het rond is en ik heb veel zin om te gaan beginnen bij de club waar het voor mij ook ooit is begonnen", reageert Van 't Schip op zijn interim-baan.

Ajax beleeft zijn zwakste competitiestart in de clubgeschiedenis. Vorige week werd de samenwerking met coach Maurice Steijn beëindigd, afgelopen weekend kregen de Amsterdammers bij PSV nog een 5-2-nederlaag om de oren. Met 5 op 24 is Ajax momenteel laatste in de Eredivisie.

Duwtje in rug van pas overleden vrouw

"Dat gold voor wat eerst het plan was (een rol in het technisch management, red), maar ook in het geval ik het over moest nemen van Maurice."

"We hebben er goede gesprekken over gehad", vertelt Van 't Schip. "Zij heeft van begin af aan gezegd: "Doen. Er vol voor gaan!""

Van 't Schip staat te popelen om aan zijn avontuur bij de laatste in de Eredivisie te beginnen. Geen evidentie, want op 10 oktober overleed zijn 55-jarige vrouw.

Dat de Nederlander de rol krijgt van T1 bij "zijn" Ajax, voedt de mooie herinneringen aan de gesprekken met zijn vrouw.

"Dat hebben we nog mooi met elkaar kunnen delen", vertelt hij openhartig. "Het is een duwtje in de rug geweest. Zelf ben je met bepaalde dingen bezig, maar doordat we het met elkaar hebben besproken, is de keuze om het te gaan doen een stuk makkelijker."

Wordt het voetbal zo een afleiding in moeilijke tijden? "Dat is het. Daar hebben we het ook over gehad."

"In het proces waarin ik zit, kan ik er vol voor gaan. Ik heb thuis een dochter en een zoon in Australië, voor wie ik er ook moet zijn. Maar die staan er ook volledig achter."