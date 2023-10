Van kwaad naar erger: Ajax verzuipt ook tegen PSV en wordt zowaar rode lantaarn in de Eredivisie

Even leek het alsof Ajax zijn rug zou rechten, maar het bezoek aan Eindhoven is uiteindelijk een nachtmerrie geworden. Ajax dook de rust in met een verdiende voorsprong, maar stortte na de pauze volledig in tegen leider PSV. Alsof de 5-2 nog niet pijnlijk genoeg was, won nummer 18 Volendam met 3-1. Door die dubbele opdoffer is Ajax nu hekkensluiter in de Nederlandse competitie.