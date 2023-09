Guardiola onder de indruk van aanwinst Doku: "Al lang niet zo'n prestatie van een winger gezien"

"Maar vandaag was daar niets van te zien. Ik zei hem dat hij zijn kwaliteiten als winger moest gebruiken. Eén tegen één? Eén tegen twee? Gaan! Als je naar je kwaliteiten speelt, is het niet erg als je de bal verliest."

"Ik had het gevoel dat Jeremy nog wat verlegen speelde in de vorige wedstrijd", opende Guardiola. "Hij had nog maar enkele trainingen afgewerkt en was misschien wat onder de indruk van dit team dat net de treble had gewonnen."

"Vanaf minuut één speelde hij heel agressief en vastberaden. Hij passeerde mij vaak aan de zijlijn en heeft heel veel goede acties gemaakt. Ik ben echt blij, we wisten dat hij de kwaliteiten heeft en vandaag heeft hij dat meteen bewezen. Niet alleen met zijn doelpunt."



Ook Guardiola was verbaasd dat Doku zich zo snel heeft aangepast aan zijn nieuwe team. "Als je zo'n jonge speler koopt, weet je dat je geduldig moet zijn. Ik had niet verwacht dat hij in zijn tweede wedstrijd voor City al dit niveau zou halen. Ik heb in een lange tijd niet zo'n prestatie van een winger gezien."



"Het is een leerproces voor hem: wanneer hij in de bal moeten komen, waar hij zich moet aanbieden op het veld ... En vandaag deed hij dat wat hoger. Maar we zijn hier om hem te helpen. Alle spelers moeten zichzelf kunnen zijn."